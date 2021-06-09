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新北新增162本土病例 疫情已稍微穩定下來

中央社 / 新北9日電
新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供

新北市長侯友宜表示，新北今天新增162例本土確診病例，但依疫情發展熱力圖等數據來看，從5月23日起不斷擴大所有控制面下，已把疫情稍微穩定下來，趨勢緩緩往下走。

侯友宜主持疫情應變會議會後線上記者會表示，今天新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）新增本土病例是162人，當中以板橋28人最多，其他中和有26人、永和20人，新莊三重各16人，確診個案比昨天多，全市總確診人數為5175人，居家隔離列管人數有4515人。

他表示，經呼籲民眾出來廣篩下，昨天共篩檢4346人，創單日篩檢人數的新高，共篩檢出無症狀的隱性確診者共46人，陽性篩檢率為1.1%，累計總篩檢人數達4萬3076人，篩檢陽性人數達887人，平均篩檢陽性率為2.1%。

他表示，從總體趨勢圖等數據來看，疫情是以萬華地區為中心向外擴散，使圍繞萬華的板橋、中和、永和及三重等區呈現高風險的區域。

侯友宜也出示疫情的發展的熱力圖表示，從5月8日之前只看到疫情呈點狀在萬華及板橋中和，15日可以看到疫情從萬華慢慢向外延伸，但5月22日突然大幅度的擴散，病毒傳播速度之快，讓大家措手不及。

他表示，疫情無法控制主因是22日前，中央的系統塞車，使地方無法確實掌握整個信息的傳遞，執行上無法擴大匡列及擴大隔離，才讓病毒迅速大幅度擴展，這是非常重要的關鍵時間點，經連續16天校正回歸，地方才知道原來有很多信息看不到。

他表示，新北市從5月23日就開始採取熱區防疫中心等作法，努力把確診者找出來，以阻斷家庭的傳染鏈，經不斷的擴大所有的控制面，才慢慢的把疫情稍微穩定下來。

新冠肺炎 COVID-19

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