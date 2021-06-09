染疫者到院前死亡占11.8% 隱形缺氧疑為主因

國內新冠肺炎疫情延燒，指揮中心今天公布，5月11日至6月7日累積296名死亡個案，其中35人到院前死亡、占11.8％，初步研判隱形缺氧為主因，將擴大配送血氧機預防。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午記者會中表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病程變化可能很快速，尤其家中猝死者，無法得知死前出現哪些症狀、身體哪些變化才導致死亡。

羅一鈞說明，國內外研究資料研判家中猝死者仍以隱形缺氧（又稱快樂缺氧）為主要原因，由於隱形缺氧沒有明顯前兆，患者自覺體內氧氣濃度低，緊急送醫多為時已晚。本週也盡量將確診個案安置於集中檢疫所、醫院，避免確診者在家中隔離時，病程突然惡化。

羅一鈞說，現階段雙北確診病患已不安排居家隔離，都會設法安置加強版集中檢疫所或醫院；快篩陽性者，若安置量能足夠，也會安排入住加強版集中檢疫所或加強防疫旅館。

預防確診者隱形缺氧，羅一鈞表示，盡量將快篩陽性個案安置有醫護人員場所，以利密切觀察，避免半夜、清晨單獨在家，若臨時有狀況無法處理，導致猝死家中。今天已再配送1.5萬台血氧機至雙北地區衛生單位，以利快篩陽性者等帶回家使用，若血氧低於95%應盡快打119、防疫專線。

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