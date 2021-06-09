桃園新增15例本土個案 龜山某工廠增1移工確診

桃園市今天新增15例本土個案，其中龜山某工廠群聚案再增1名外籍移工確診，累計確診移工數為17人。桃園市長鄭文燦表示，中央有補發約2100劑疫苗給桃園機場進行專案施打。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增274例本土病例，桃園市佔了15例。

鄭文燦下午在臉書（Facebook）直播說明疫情時表示，中央有補發約2100劑疫苗給桃園機場進行專案施打，另有1萬劑的差額，是從7日開始預約施打，會在明天施打完畢。

桃園市政府衛生局長王文彥表示，桃園市今天新增的15例本土個案，年齡介於10歲至60歲之間，桃園市累計確診案例627人，目前居家隔離人數1257人。

王文彥表示，今天的15例本土個案中，與確診者接觸者有12例，其中比較特殊的有3例（案11838、案11840、案11843），他們是已經居家隔離期滿後採檢確診，CT值為35、32.9、34.7，研判傳染力不高。

王文彥說，另有1例（案11841）為越南籍移工，屬於龜山某工廠群聚案，是在居家隔離期間有症狀，採檢陽性、CT值22。

王文彥說，龜山某工廠群聚案源自案4912去酒店後，在5月23日確診，接連產生的一系列移工確診，目前包含案11841，共有17名移工確診，分別為越南籍7人、印尼籍10人。

王文彥說，另有一起家庭群聚案，包含案11934、案11935、案11936、案11937，以及昨天的案11534，是1對夫妻及1個兒子、3個女兒，不在上述案號中的二女兒嫁到新北，先生跟公婆3個人在5月31日確診，研判是一起跨縣市的家族傳染。

桃園市政府表示，今天的個案足跡包括大湳市場、富發牌桃園火車站店、大溪第一公有零售市場、樂樂聯合藥局等，另補充昨天的個案足跡，曾在5月29日去過大潤發平鎮店；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

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