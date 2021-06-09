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居家隔離期滿確診個案增 指揮中心研議加強採檢

中央社 / 台北9日電
指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。聯合報系記者謝承恩／攝影
指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。聯合報系記者謝承恩／攝影

近日出現多名居家隔離期滿採檢後確診的個案，引發關注。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天表示，最近確實觀察到這類個案增加，會邀專家討論是否加強隔離期滿採檢。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，各地相繼傳出家庭群聚案，有地方政府機警採檢居家隔離期滿者，發現多名確診個案。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，居家隔離者因為曾接觸過確診個案，必須隔離14天，主要就是擔心疾病有潛伏期，因此匡列為接觸者時會先採檢一次，即便結果是陰性，還是要持續隔離到滿14天為止，期間有症狀就採檢。

不過，羅一鈞說，根據最近觀察，有部分居家隔離民眾對自己症狀感受掌握得不清楚，或是在解除隔離前有症狀，卻擔心延長隔離期而不願告知，地方政府也在加強期滿採檢時發現一些陽性個案。

羅一鈞說，近期會密切注意疫情調查狀況，也會在專家會議中討論是否加強檢疫期滿採檢，機動性調整相關措施。

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