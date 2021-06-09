新冠肺炎救命抗體藥物 陳時中：一週內來台

疫情嚴峻，高齡族群重症、死亡率居高不下，指揮中心指揮官陳時中今天說，第一批專案進口的抗體藥物預計一週內會抵台，未來也會再買2萬人份瑞德西韋，確保藥物足夠。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，染疫個案重症、死亡率居高不下，中央流行疫情指揮中心擬進口抗體藥物供患者使用，降低死亡率。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，第一批抗體藥物將少量進口，預計一週內會來台；至於瑞德西韋，目前庫存還夠1000多人使用，目標將採購2萬人份用量，確保藥物充足。

另外，近日有醫護抱怨申請使用瑞德西韋相當耗時。陳時中指出，指揮中心6月1日已放寬瑞德西韋用藥規定，並將藥物存放在醫院，可由主治醫師評估後直接領用，但他強調，根據實證資料顯示，插管或使用葉克膜的患者並不適合使用瑞德西韋，用藥後對於死亡率也沒有幫助，呼籲民眾別再把瑞德西韋當作神藥。

縱使國內疫情嚴峻，但醫療量能已逐漸舒緩。陳時中指出，目前住院人數為2542人、1486人在集中檢疫所，1786人在地方的加強版防疫旅館，北部集中檢疫所空房數增加，全國則略減，主要是苗栗個案大多往中南部送，雙北的加強版防疫旅館量能漸漸平衡，是很好的緩解。

他說，除了住院患者減少，解除隔離人數也增至2492人，發病滿10天轉居家隔離者約1260人，雙北對於新確診者通通都轉往集中檢疫所，沒有新增的居家隔離者，每天需安置者約100多人，相關速度都愈來愈快。

至於PCR檢驗量能已增至166家檢驗單位，平日單日檢驗量能可達4.8萬件，量能全開可多達8萬件，比起過去最多只有2.7萬件擴大很多。

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