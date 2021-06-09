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北市聯醫陽明院區急診群聚 8名員工染疫

中央社 / 台北9日電
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。 圖／中央社資料照
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。 圖／中央社資料照

北市聯醫陽明院區急診醫護傳確診新冠肺炎，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天證實，該院急診醫護日前被確診患者的嘔吐物噴濺，共8名員工確診，確定為急診群聚事件。

台北市立聯合醫院陽明院區近日傳出急診醫護人員在替新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案急救時，沾染到病人嘔吐物，導致醫護人員確診，該院立即加強急診室大規模環境清消作業，並匡列急診相關人員採檢。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，北市聯醫陽明院區急診於6月2日收治一名確診個案，醫護在插管時被病人的嘔吐物噴濺到，8日採檢發現有8名醫院工作人員確診，確定為急診相關群聚事件。

羅一鈞說，目前已匡列相關接觸者並做環境清消，8日起僅開放採檢、緊急服務，將暫停一般服務一週。

除此之外，陽明院區也傳出醫護爆料院方要求發燒後仍要繼續看診。

羅一鈞指出，目前並沒有接獲醫護發燒還要看診的狀況，會再請台北市衛生局了解，但依規定，醫護發燒或有疑似症狀都可請假在家休息，若曾接觸確診者則需要採檢。

羅一鈞強調，醫院不得要求醫護人員在發燒狀況下繼續執勤，除了可能延誤病情，也可能再將疾病傳染給其他醫護或病患。

新冠肺炎 COVID-19

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