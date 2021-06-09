猝死近2天才採檢 台中議員批無標準程序恐成破口
台中市逢甲商圈有廣場管委會總幹事7日被發現在租屋處猝死，市府9日進行採檢，現場處理5員警提心吊膽，台中市議員江肇國今天表示，市府未擬定檢驗標準程序，恐成防疫破口。
台中市衛生局表示，本案經聯繫開立死亡診斷書的法醫，法醫表示在疫情流行時刻，為協助釐清是否為確診個案，今天已採鼻咽檢體送驗，後續將依規定進行通報；下午的台中市流行疫情記者會上，將有進一步說明。
目前到場處理的5名員警進行快篩，3人結果陰性，2人待驗中，核酸採檢結果出爐前，5人將被安排到指定處所待命辦公。
國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，北部發生數起猝死案，事後採檢確診新冠肺炎。台中市第六警分局7日接獲逢甲商圈一處廣場管委會總幹事在租屋處猝死，員警憂心死者是否染疫，洽詢衛生局採檢苦等未獲協助。
民進黨籍台中市議員江肇國表示，台北市警察在接到民眾於家中死亡案件，依目前疫情情勢，皆會詢問相關疾病、接觸及身體近況，衛生局並介入釐清死者是否染疫，現場人員事後自主健康管理並快篩檢驗。
江肇國指出，反觀台中市府一再強調防疫超前部署、狂推普篩，但遇事卻推卸責任，也無相關標準程序，讓基層人員無所適從，逢甲商圈總幹事暴斃死亡事件，衛生局不去採檢，還一再說是檢察官跟法醫的責任。
江肇國說，疫情期間，所有案件都應高標準看待，不應讓第一線人員誤入風險，衛生局若忽視任何一個可能的個案，恐將造成嚴重的防疫破口。
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