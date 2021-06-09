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苗栗縣一義消救溺後確診 30警義消急採檢均陰性

中央社 / 苗栗縣9日電

苗栗縣一名義消5日參與救溺勤務，返家後發燒就醫採檢為陽性確診。苗栗縣消防局今天表示，當天一起出勤的30名員警、義消緊急採檢均為陰性。

苗栗縣消防局副局長匡夢麟指出，消防局第2救災救護大隊後龍分隊5日清晨接獲後龍溪民眾墜河救溺勤務，隨即出動人車趕往救援，除第2大隊所屬警消外，也有多名協勤民力、義消加入支援。

匡夢麟表示，當天晚間其中一名協勤義消返家後出現發燒現象，前往醫院篩檢確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），消防局隔日得知消息，立即通知所有參與該救溺勤務的30名警、義消協勤人員到醫院篩檢，所幸均為陰性。

為確保後續執勤安全，消防局也根據醫師建議，讓救災當天有近距離接觸確診義消者，暫時隔離自主健康管理，目前共計8名警消安置隔離旅館，另8名義消救難人員採居家自主健康管理。

匡夢麟說，消防局因應疫情已有分艙分流規劃，目前各分隊勤務經調度遞補後，大致沒有問題。

新冠肺炎 COVID-19

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