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新竹縣寶山鄉快篩驗出陽性 將送PCR檢測確認是否確診

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
快篩部隊進駐寶山鄉新豐宮進行社區篩檢，今天中午驗出1例快篩陽性。記者巫鴻瑋／攝影
快篩部隊進駐寶山鄉新豐宮進行社區篩檢，今天中午驗出1例快篩陽性。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣寶山鄉今天上午由北榮新竹分院醫護團隊組成的快篩部隊進行社區篩檢，原本上午傳出居民百人快篩結果都是陰性，不過經覆核總數286例檢體當中，有出現1例陽性反應，為求謹慎將送PCR檢測，確認是否為偽陽性或確診個案。

縣府表示，今天上午在寶山鄉新城村新豐宮前廣場設立的快篩站，共採檢286人，1人出現陽性反應，目前已送PCR採檢等候最終結果中。

台北榮總新竹分院長彭家勛指出，今天的快篩是採用抗原檢測，15分鐘後即可得知結果，驗出快篩陽性將再進行核酸PCR篩檢，若核酸PCR篩檢仍為陽性，衛生單位會以電話聯繫該個案安排住院隔離。

寶山鄉長邱坤桶表示，這次參與篩檢的民眾大部分來自確診者足跡曾到過、人口較密集的新城村，以及鄰近苗栗京元電子的寶斗、深井地區，鄉公所會持續安排全鄉消毒作業。

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