開放居家篩檢？ 食藥署證實已收到2家廠商申請

中央流行疫情指揮中心擬開放居家篩檢，立委陳椒華今天質詢要求降低國內快篩試劑醫材風險等級，並成立快篩國家隊；衛生福利部長陳時中表示，已請相關廠商提供可以自己使用的試劑。而衛福部食藥署醫粧組簡任技正林欣慧則表示，目前已有兩家廠商申請專案進口，若審核通過，民眾就能在家自行篩檢。

由於到目前為止，國內核准專案製造及專案輸入的新冠肺炎檢驗試劑，都只能由專業人員使用，而非一般民眾可使用的產品。因此有立委認為，政府應主動協助進口相關產品。

林欣慧今天則表示，這一兩天已有廠商向食藥署申請輸入居家快篩產品，其中一款為核酸檢測。

林欣慧說，審查重點在於，必須考量這些試劑所需的採樣檢體是否是否民眾自行採樣，一般而言，以鼻腔拭子、中鼻甲拭子或唾液檢體這三種最常見。

在特異度和敏感度部分，廠商也需檢附150個民眾的操作評估，當中應有30個陽性案例，並包含10個無症狀陽性檢體。與PCR的檢測結果對照，陽性一致率須達90％、陰性一致率須達99％，才有可能通過核准。

但林欣慧提醒，未來若通過相關產品民眾雖可在家自行檢測，但後續配套管理需視指揮中心的規範。

另食藥署為加速國內廠商研發，已於官網建置COVID-19防疫醫材專區，並公布「家用新型冠狀病毒核酸或抗原檢驗試劑專案製造性能評估要求」參考文件，作為廠商研發參考。

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