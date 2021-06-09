鴻海為員工快篩2星期600人 新北企業首例

鴻海精密公司今天為員工實施新冠肺炎快篩，預計2星期篩檢600人，這是新北市企業快篩的首例。市府鼓勵企業善用「安心企業快篩計畫」一條龍服務，保障持續經營的能力。

新北市府經濟發展局今天表示，中央流行疫情指揮中心開放企業抗原快篩執行原則與相關注意事項後，鴻海是第一個向新北市府提出通報的企業。

市府說，實際上，鴻海早就在5月底就籌備相關事宜，快篩試劑與配合的醫事人員都籌備完成。中央指揮中心開放企業快篩後，立即通報新北市府，今天開始在鴻海土城總部虎躍廠實施，並在員工餐廳通風良好的地方，布置快篩設備與場地。

市府表示，鴻海預計一星期實施2次快篩，每次150名員工，預計以2星期時間篩檢600人。這也是新北市第一家實施快篩的企業。鴻海公司以前置作業、篩檢作業、核酸檢測（PCR）採檢作業及後送作業4階段方式執行，可供其他企業進行快篩參考。

新北市政府說，8日成立「安心企業快篩計畫」服務平台，提供13家試劑廠商、13家採檢配合醫療院所、隔離一條龍服務的媒合，以保障企業持續經營能力。一天內就接獲85通廠商諮詢電話。

市府說，依據新北市疫情調查，新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）確診者疑似染疫來源為職場者占16.83%，為防止企業內部疫情升溫，呼籲企業都應建立快篩機制，才能在疫情中維持穩定且持續的營運能力。

市長侯友宜今天前往鴻海土城總部，瞭解自購快篩劑及成立篩檢站，採購標準的PCR檢測劑，能快速判定是否有確診者，也有1人1室的隔離室保護確診的陽性個案，防疫做得非常到位。

侯友宜說，新北市有1073家超過100人以上的企業，有1/4分位於疫情熱區，希望企業能夠自費購買篩劑，市府媒合採檢醫院以及協助企業來做好確診者的隔離的防疫旅館。經濟發展局對員工數未達100人的企業，也受理企業快篩媒合服務。

商品推薦