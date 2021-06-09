快訊

台灣8月能解封？醫：關鍵「400萬劑疫苗」將決定命運

認了！陳時中坦言 國產疫苗有「不被國際認證的風險」

桃園快篩台達電移工1500人 百人以上工地將到場篩檢

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
鄭文燦表示，有申請外籍移工的大型工地也將執行到場快篩。圖／市府提供
鄭文燦表示，有申請外籍移工的大型工地也將執行到場快篩。圖／市府提供

桃園市針對移工篩檢推出「固安計劃」，市長鄭文燦表示，今日到場篩檢台達電龜山廠移工1500人，3個社區篩檢站則明天開始協助快篩500人以上事業單位，另全市13個雇用移工的營建工地，也將針對100人以上者安排到場篩檢，本國員工將視盛行率、陽性率，有需要就擴大。

鄭文燦表示，固安計畫快篩今天開始到場執行，上午視察了台達電子龜山工廠，共1500位外籍移工參加，希望盡快篩檢完畢，快篩陽性會立刻做PCR核酸檢測，仍呈陽性者則送至集中檢疫所或檢疫旅館。

鄭文燦指出，各事業單位配合意願非常高，僱用500名移工以上的事業單位16家，其中一半會至原公司、工廠配合的健檢醫院快篩，另外一半由市府媒合醫療團隊協助快篩。

全市13個聯合快篩站陸續到位，鄭文燦說，每個快篩站都是6條線，第一個站點明天開始運作。經發局表示，明天有3個社區篩檢站開始篩檢，分別位於桃園巨蛋體育館、龍潭行政園區、中壢龍岡天幕球場，其中桃園站明天將有龜山工業區團體篩檢，龍潭站將支援烏樹林工業區，中壢龍岡站則是支援平鎮工業區（平鎮工業區篩檢站預計13日完工）。

營建工地部分，鄭文燦表示，全市26處工地有申請外籍移工，目前只有13個有移工進來，分別在捷工局、工務局跟都發局社宅跟中央事業單位，之後將安排至工地快篩。勞動局表示，若同一地點超過100名移工就會到場快篩，未達100人則輔導至周邊社篩站篩檢。

由於部分僱用產業移工的企業不在工業區，鄭文燦說，將發送企業快篩指引給6500個事業單位、外籍移工仲介公司、外籍移工宿舍管理公司，讓快篩計畫按階段完成，做幾輪後就能計算盛行率或陽性率，至於一般本國員工，若分析資料後研判有需要，也不排除擴大。

台達電到廠快篩今篩檢1500名移工。圖／市府提供
台達電到廠快篩今篩檢1500名移工。圖／市府提供
台達電到廠快篩，陽性者會做PCR核酸檢測，仍呈陽性則送至集中檢疫所或檢疫旅館。圖／市府提供
台達電到廠快篩，陽性者會做PCR核酸檢測，仍呈陽性則送至集中檢疫所或檢疫旅館。圖／市府提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

移工怎麼管？鄭文燦：可外出、不可群聚

疫苗怎分配 鄭文燦向中央喊話機場、桃園分開算

新冠肺炎疫苗桃園訂每週10萬人大規模接種計畫

桃園學校暑期活動至7月底停辦 6市場輔導外攤防疫

相關新聞

獨／遭爆民眾漏夜排隊打新冠疫苗？診所認了：是志工

國內新冠肺炎疫情嚴峻，特權打疫苗事件層出不窮，昨傳出台北市好心肝門診中心提供新冠疫苗讓一般民眾接種，前立委、醫師林靜儀更...

中和紙品公司爆群聚感染 11名移工、1台籍新冠確診

中和四季紙品公司昨日傳出群聚感染，共11名移工、1名台灣幹部確診，新北市衛生局介入後，除將確診者送集中檢疫所隔離，也將其...

桃園昨2死...男有慢性病 7旬婦兒孫均確診、死因確認中

桃園市昨日一名57歲確診男子在家離世，另一名79歲婦人死前曾探視樓下兒、孫（均確診），桃園市衛生局表示，該男性患者有多重...

電視台攝影猝死後確診 內湖警匡列23名警員快篩呈陰性

台北市內湖區壹電視公司48歲劉姓攝影師，7日上午被人發現猝死在廁所，昨晚PCR檢測出爐，劉姓死者確診新冠肺炎。承辦該案的...

北投一家四口3人猝死命案 北市府證實：四人全都確診

台北市北投區日前發生一家四口3猝死命案，唯一存活的53歲女兒發燒PCR陽性確診，而3名死者PCR檢測也在昨晚出爐，均為陽...

6月8日疫情懶人卡／傳產老闆妻子陰轉陽 高雄小港家族感染源找到了

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。