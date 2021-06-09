桃園快篩台達電移工1500人 百人以上工地將到場篩檢

桃園市針對移工篩檢推出「固安計劃」，市長鄭文燦表示，今日到場篩檢台達電龜山廠移工1500人，3個社區篩檢站則明天開始協助快篩500人以上事業單位，另全市13個雇用移工的營建工地，也將針對100人以上者安排到場篩檢，本國員工將視盛行率、陽性率，有需要就擴大。

鄭文燦表示，固安計畫快篩今天開始到場執行，上午視察了台達電子龜山工廠，共1500位外籍移工參加，希望盡快篩檢完畢，快篩陽性會立刻做PCR核酸檢測，仍呈陽性者則送至集中檢疫所或檢疫旅館。

鄭文燦指出，各事業單位配合意願非常高，僱用500名移工以上的事業單位16家，其中一半會至原公司、工廠配合的健檢醫院快篩，另外一半由市府媒合醫療團隊協助快篩。

全市13個聯合快篩站陸續到位，鄭文燦說，每個快篩站都是6條線，第一個站點明天開始運作。經發局表示，明天有3個社區篩檢站開始篩檢，分別位於桃園巨蛋體育館、龍潭行政園區、中壢龍岡天幕球場，其中桃園站明天將有龜山工業區團體篩檢，龍潭站將支援烏樹林工業區，中壢龍岡站則是支援平鎮工業區（平鎮工業區篩檢站預計13日完工）。

營建工地部分，鄭文燦表示，全市26處工地有申請外籍移工，目前只有13個有移工進來，分別在捷工局、工務局跟都發局社宅跟中央事業單位，之後將安排至工地快篩。勞動局表示，若同一地點超過100名移工就會到場快篩，未達100人則輔導至周邊社篩站篩檢。

由於部分僱用產業移工的企業不在工業區，鄭文燦說，將發送企業快篩指引給6500個事業單位、外籍移工仲介公司、外籍移工宿舍管理公司，讓快篩計畫按階段完成，做幾輪後就能計算盛行率或陽性率，至於一般本國員工，若分析資料後研判有需要，也不排除擴大。 台達電到廠快篩今篩檢1500名移工。圖／市府提供 台達電到廠快篩，陽性者會做PCR核酸檢測，仍呈陽性則送至集中檢疫所或檢疫旅館。圖／市府提供

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