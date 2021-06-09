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寶山鄉快篩部隊進駐 採檢超過百人、全村近一半人口

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣快篩部隊今天上午前進寶山鄉新豐宮，為當地居民進行採檢。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣快篩部隊今天上午前進寶山鄉新豐宮，為當地居民進行採檢。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣寶山鄉因受苗栗京元電群聚感染事件影響，出現3例確診個案，新竹縣在今天上午派駐台北榮總新竹分院的20人醫護團隊，前進寶山鄉新城村的新豐宮前廣場，設立社區快篩站，3小時採檢約100多人，新城村超過三分之一人口都來篩檢。

前來篩檢的當地居民表示，因為確診者足跡幾乎都在新城村的5、6及12鄰周邊活動，這邊的居民大多都是上了年紀的長者，因此許多民眾都擔心染疫，前幾天傳出有確診者後，就不斷向衛生所反映有篩檢需求，今天終於等到快篩。

新城村長鄧同君表示，上午篩檢的秩序都很好，民眾也自發間隔距離，避免近距離接觸，除了部分民眾是被通知要求篩檢，其餘大多數前來篩檢的居民都是自己前來，想要透過篩檢確認是否感染，避免再傳給其他人。

鄧同君也說雖然今天篩檢的情況沒有全部的居民都前來，不過估算全村至少有三分之一的人口都來篩檢，超過百人，而且上午快篩的結果都沒有異常；北榮快篩部隊則表示，目前還在統計總採檢人數，不過檢體仍需要送回醫檢

新竹縣政府明天（10日）也將在峨眉鄉富興村的隆聖宮進行快篩服務，同時提醒居民如果有篩檢需求，需要記得攜帶身分證及健保卡，同時也要先向峨眉鄉衛生所預約，電話03-5800314，前來篩檢時也要確實戴好口罩、消毒雙手。

新竹縣快篩部隊今天上午前進寶山鄉新豐宮，為當地居民進行採檢。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣快篩部隊今天上午前進寶山鄉新豐宮，為當地居民進行採檢。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣快篩部隊今天上午前進寶山鄉新豐宮，為當地居民進行採檢。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣快篩部隊今天上午前進寶山鄉新豐宮，為當地居民進行採檢。記者巫鴻瑋／攝影

新冠肺炎 COVID-19

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