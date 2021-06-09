北市明訂熱區機動快篩隊流程 柯文哲：啟動熱區殲滅戰

疫情持續嚴峻，台北市長柯文哲今天主持內部防疫會議，目前台北市的防疫戰略，就是啟動快篩隊的「熱區殲滅戰」。柯文哲說，現在北市府的防疫戰略就是熱區殲滅戰，現在北市府疫情已經壓壓壓，壓到大概30人確診上下，比較正確講應該就是50人上下，目前的防疫戰略就是啟動「熱區殲滅戰」。

北市府今天也明訂疫情冷區熱點的行動快篩計畫流程，熱點即為以確診者所在建築物，去匡定可能需要快篩之範圍。

北市衛生局副局長陳正誠表示，機動快篩隊動出動的程序，第一是健康中心跟里長來溝通；第二由區公所與里長溝通，協助有意的民眾的造冊作業；第三再來就是快篩機動隊、健康服務中心、區公所跟里長到現場會勘，安排快篩動線，並成立line的群組。

機動快篩隊出動前一天先取得名單 ，幫忙掛號列印，印製條碼，篩檢當日的快篩陽性個案，就會送檢疫所或醫院，健康服務中心也會後續疫調。

柯文哲說，現在北市府的防疫戰略就是熱區殲滅戰，現在北市府疫情已經壓壓壓，壓到大概30上下，不過現在看起來比較正確講，應該就是50人上下，目前的防疫戰略就是啟動「熱區殲滅戰」。

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