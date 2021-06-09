75歲以上臥床打疫苗 中市要逐戶調查里長居民都怕染疫

中央調整注射疫苗順序，75歲以上民眾目前列第三順位。台中市府為提供75歲以上、行動不便長者到府注射疫苗，最近要求各里鄰長協助訪查統計里內人數；不過有里長指出，名冊中只有住址沒有電話，得挨家挨戶拜訪造冊，里鄰長與民眾彼此都怕怕，很傷腦筋。

民政局表示，部分民眾因申報戶政時沒有聯絡電話，所以拜託里長運用各種管道補齊資料，聯絡上符合資格民眾打疫苗，民政局強調沒有強制里長。

中央陸續配發疫苗到各縣市，這一階段今天起開打。基於降低重症機率，調整注射順序，75歲以上長者從第八位調整到第三位，台中市政府展開調查75歲以上丶行動不便者，是否需要到府注射疫苗。

台中市長盧秀燕昨天在防疫記者會指出，台中市第一線防疫人員還沒有打完疫苗，即第一丶第二類完成後，第三類才是75歲以上的長者，不過民眾很心急，透過各種管道詢問何時才能打疫苗。 盧秀燕強調會請區公所丶里長協助造冊，開打時就通知符合資格者。

南區國光里長陳雅惠指出，民政局提供給各里鄰長的清查名冊資料，沒有列出聯絡電話，里鄰長須親自前往訪查，多位里鄰長憂心恐增加接觸風險。

陳雅惠指出，她收到南區公所提供國光里75歲以上長者名冊，總共有374人，只有姓名、出生年月日、鄰別與住址，卻沒有電話，只好冒著風險，進行訪查。

陳雅惠說，現在是疫情非常時期，頻繁接觸不特定民眾，不只怕自己被感染也害怕變成行動傳染源；此外，民眾也不願意有人到家裡來，因此，如果可以打電話聯絡，相對安全許多了。

林姓鄰長表示，民眾去戶政單位辦理業務時，都會留下個人基本資料與電話，不解民政系統為何不主動提供聯絡電話，現在疫情緊張，卻要里鄰長與民眾面對面接觸，徒增風險。

民政局表示，部份民眾填報戶籍資料並不完整，沒有電話號碼難以聯繫，因此請里長幫忙借助鄰里間的消息流通功能，盼可儘量通報需要到宅接種者的名冊，並非強制要求。第一梯次如因故未能申請，未來仍可補申請接種疫苗。

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