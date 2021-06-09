桃園昨2死...男有慢性病 7旬婦兒孫均確診、死因確認中

桃園市昨日一名57歲確診男子在家離世，另一名79歲婦人死前曾探視樓下兒、孫（均確診），桃園市衛生局表示，該男性患者有多重慢性病，本來就長期就醫，婦人在兒子發作前3天未探視，才沒匡列，死因檢驗中，另有林口長庚醫師指6日有無症狀感染者，衛生局表示該患者主訴有發燒，非無症狀。

57歲確診男子在家隔離，7日晚間在住處逝世，衛生局長王文彥表示，男子生前患有多重慢性疾病，也有長期就醫，79歲婦人死因仍在檢驗中。

婦人死前幾日曾出現發燒症狀，曾至住家附近中藥行抓藥，住樓下的兒、孫也相繼於5月28日、6月2日確診並至檢疫所隔離，婦人卻未列入居家隔離或匡列採檢對象，王文彥表示，因兒子疫調時說症狀出現前3天（傳染期前）媽媽不曾探視，因此才沒有列入；目前2案接觸者均居家隔離中。

林口長庚有醫師日前在臉書表示，機車車禍收治的1名年輕人發現肺浸潤，嘆「無症狀感染者的傳播威力不容忽視」，王文彥說，該騎士曾赴2醫院、1診所，赴長庚就醫時有向醫師主訴發燒，才篩檢陽性，非無症狀，他的家人、3個醫療院所的接觸者均已匡列採檢。

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