快訊

大學指考作業時程公布！ 考生沒暑假了 8月31日放榜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園昨2死...男有慢性病 7旬婦兒孫均確診、死因確認中

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
王文彥表示，2案死亡接觸者均居家隔離，年輕騎士家人及3醫療院所接觸者均匡列採檢。圖／市府提供
王文彥表示，2案死亡接觸者均居家隔離，年輕騎士家人及3醫療院所接觸者均匡列採檢。圖／市府提供

桃園市昨日一名57歲確診男子在家離世，另一名79歲婦人死前曾探視樓下兒、孫（均確診），桃園市衛生局表示，該男性患者有多重慢性病，本來就長期就醫，婦人在兒子發作前3天未探視，才沒匡列，死因檢驗中，另有林口長庚醫師指6日有無症狀感染者，衛生局表示該患者主訴有發燒，非無症狀。

57歲確診男子在家隔離，7日晚間在住處逝世，衛生局長王文彥表示，男子生前患有多重慢性疾病，也有長期就醫，79歲婦人死因仍在檢驗中。

婦人死前幾日曾出現發燒症狀，曾至住家附近中藥行抓藥，住樓下的兒、孫也相繼於5月28日、6月2日確診並至檢疫所隔離，婦人卻未列入居家隔離或匡列採檢對象，王文彥表示，因兒子疫調時說症狀出現前3天（傳染期前）媽媽不曾探視，因此才沒有列入；目前2案接觸者均居家隔離中。

林口長庚有醫師日前在臉書表示，機車車禍收治的1名年輕人發現肺浸潤，嘆「無症狀感染者的傳播威力不容忽視」，王文彥說，該騎士曾赴2醫院、1診所，赴長庚就醫時有向醫師主訴發燒，才篩檢陽性，非無症狀，他的家人、3個醫療院所的接觸者均已匡列採檢。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

疫苗怎分配 鄭文燦向中央喊話機場、桃園分開算

桃園老人子女家族7人確診 竟是因孝順輪流照顧

桃市確診數下降但不明感染源破百 鄭文燦：不能鬆懈

桃園增23本土確診 衛生局長：2成病毒在社區、未來2周是關鍵

相關新聞

桃園昨2死...男有慢性病 7旬婦兒孫均確診、死因確認中

桃園市昨日一名57歲確診男子在家離世，另一名79歲婦人死前曾探視樓下兒、孫（均確診），桃園市衛生局表示，該男性患者有多重...

電視台攝影猝死後確診 內湖警匡列23名警員快篩呈陰性

台北市內湖區壹電視公司48歲劉姓攝影師，7日上午被人發現猝死在廁所，昨晚PCR檢測出爐，劉姓死者確診新冠肺炎。承辦該案的...

北投一家四口3人猝死命案 北市府證實：四人全都確診

台北市北投區日前發生一家四口3猝死命案，唯一存活的53歲女兒發燒PCR陽性確診，而3名死者PCR檢測也在昨晚出爐，均為陽...

苗栗確診義消搶救跳水男 消防、義消共16人要自主管理

苗栗縣的電子科技廠群聚感染事件持續緊張，最近並傳出縣內1名義消因親人是京元電子員工被匡列，經採檢陽性確診，吃驚的是這名義...

壹電視猝死攝影確診 北市快篩隊出動協助員工篩檢

北市內湖區的壹電視，一名棚內劉姓攝影師前天早上被發現猝死在公司廁所，PCR檢測，昨晚結果出爐為陽性。北市府今天上午將先前...

死亡破300 蘇貞昌、陳時中道歉

國內昨新增二一九例本土確定病例、廿二例死亡個案，自五月十一日爆發本土社區群聚以來，累積一○三九七人染疫，造成二九六人死亡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。