電視台攝影猝死後確診 內湖警匡列23名警員快篩呈陰性

台北市內湖區壹電視公司48歲劉姓攝影師，7日上午被人發現猝死在廁所，昨晚PCR檢測出爐，劉姓死者確診新冠肺炎。承辦該案的內湖警分局悉獲疫調後，昨晚緊急清查直接、間接接觸警員共23名，快篩結果均為陰性，至於PCR檢測最快今日出爐。

警方調查，7日早上7時許，劉男被公司打掃阿姨從門縫發現倒臥廁所，且已無意識，由於廁所門遭反鎖故報警。警員趕抵後均依SOP穿隔離衣才進行勘驗，破門後初步勘驗無明顯外傷，排除自殺、與外力因素；不過由於事發地處公共場域，為求慎重仍對死者進行採檢。

昨晚PCR檢測結果出驢，劉男確診。內湖警分局獲報後，內部緊急匡列相關接觸人員進行快篩，分局1人、派出所22人，共23人快篩均為陰性；分局偵查佐PCR檢測結果為陰性，而遭匡列22名警員PCR檢測結果最快今日出爐。

劉男家屬透露，死者有酗酒習慣，勸就醫但他不聽；上周都居家辦公，直到6日晚上才進公司上班，不料發生憾事，對死因無意見。

壹電視已向北市府申請，在公司中庭設置快篩站為全體同仁進行快篩，申請通過，預計今下午1時開始快篩。一天最多200人，先以有接觸者、再來是次接觸者，以造冊順序進行篩檢。

內湖警分局表示，接到疫調後，依內部處理流程已進行清消。

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