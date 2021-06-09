快訊

大學指考作業時程公布！ 考生沒暑假了 8月31日放榜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電視台攝影猝死後確診 內湖警匡列23名警員快篩呈陰性

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導
台北市內湖區壹電視公司。記者邱德祥／攝影
台北市內湖區壹電視公司。記者邱德祥／攝影

台北市內湖區壹電視公司48歲劉姓攝影師，7日上午被人發現猝死在廁所，昨晚PCR檢測出爐，劉姓死者確診新冠肺炎。承辦該案的內湖警分局悉獲疫調後，昨晚緊急清查直接、間接接觸警員共23名，快篩結果均為陰性，至於PCR檢測最快今日出爐。

警方調查，7日早上7時許，劉男被公司打掃阿姨從門縫發現倒臥廁所，且已無意識，由於廁所門遭反鎖故報警。警員趕抵後均依SOP穿隔離衣才進行勘驗，破門後初步勘驗無明顯外傷，排除自殺、與外力因素；不過由於事發地處公共場域，為求慎重仍對死者進行採檢。

昨晚PCR檢測結果出驢，劉男確診。內湖警分局獲報後，內部緊急匡列相關接觸人員進行快篩，分局1人、派出所22人，共23人快篩均為陰性；分局偵查佐PCR檢測結果為陰性，而遭匡列22名警員PCR檢測結果最快今日出爐。

劉男家屬透露，死者有酗酒習慣，勸就醫但他不聽；上周都居家辦公，直到6日晚上才進公司上班，不料發生憾事，對死因無意見。

壹電視已向北市府申請，在公司中庭設置快篩站為全體同仁進行快篩，申請通過，預計今下午1時開始快篩。一天最多200人，先以有接觸者、再來是次接觸者，以造冊順序進行篩檢。

內湖警分局表示，接到疫調後，依內部處理流程已進行清消。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

前鎮科技產業園區快篩站啟用 大夜班外籍移工先來快篩

北投一家四口3人猝死命案 北市府證實：四人全都確診

積極防疫！鴻海土城總部 今起展開員工快篩

6月9日疫情懶人卡／北投3人猝死命案 一家四口全確診

相關新聞

中和紙品公司爆群聚感染 11名移工、1台籍新冠確診

中和四季紙品公司昨日傳出群聚感染，共11名移工、1名台灣幹部確診，新北市衛生局介入後，除將確診者送集中檢疫所隔離，也將其...

桃園昨2死...男有慢性病 7旬婦兒孫均確診、死因確認中

桃園市昨日一名57歲確診男子在家離世，另一名79歲婦人死前曾探視樓下兒、孫（均確診），桃園市衛生局表示，該男性患者有多重...

電視台攝影猝死後確診 內湖警匡列23名警員快篩呈陰性

台北市內湖區壹電視公司48歲劉姓攝影師，7日上午被人發現猝死在廁所，昨晚PCR檢測出爐，劉姓死者確診新冠肺炎。承辦該案的...

北投一家四口3人猝死命案 北市府證實：四人全都確診

台北市北投區日前發生一家四口3猝死命案，唯一存活的53歲女兒發燒PCR陽性確診，而3名死者PCR檢測也在昨晚出爐，均為陽...

苗栗確診義消搶救跳水男 消防、義消共16人要自主管理

苗栗縣的電子科技廠群聚感染事件持續緊張，最近並傳出縣內1名義消因親人是京元電子員工被匡列，經採檢陽性確診，吃驚的是這名義...

壹電視猝死攝影確診 北市快篩隊出動協助員工篩檢

北市內湖區的壹電視，一名棚內劉姓攝影師前天早上被發現猝死在公司廁所，PCR檢測，昨晚結果出爐為陽性。北市府今天上午將先前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。