與泰國防疫表現相比3少2多 鄭麗文：台灣是第四世界？

台灣與泰國疫情升溫，國民黨團書記長鄭麗文今在臉書批評，台灣防疫相較泰國3少2多：確診比例較泰國少、疫苗接種率較泰國低、採購國際疫苗品牌較泰國少、採購未獲世界衛生組織（WHO）認證疫苗較泰國多、死亡率較泰國高，台灣是第四世界？

鄭麗文說，泰國第三波疫情升溫後，3月26日停止娛樂事業與八大行業，比台灣早50天；當地也發生多起移工宿舍、監獄感染（5月17日單日確診9635例是疫情最高點，其中6853例來自監獄），近一個月單日確診數約2千至4千人。

鄭麗文表示，泰國至今累計確診數已是台灣近16倍，死亡案例卻僅比台灣多約1千人，泰國死亡率約0.7%，台灣卻已是2.8%。

鄭麗文說，泰國因應疫情升溫，6月7日啟動大規模接種計畫，目前全國至少接種一劑疫苗人口約占4.65%（台灣2.9%），泰國目標年底達到七成疫苗覆蓋率。

泰國食藥局批准科興、AZ、嬌生和莫德納4款疫苗，目前接種科興、AZ疫苗，嬌生疫苗目前尚未開始接種，莫德納疫苗將由私立醫院購入（民衆需自費接種）。

鄭麗文指出，AZ藥廠選擇泰國暹羅生物科學作為東南亞生產中心，預計生產2億劑AZ疫苗（包括出口），由泰國製造的AZ疫苗樣本已通過歐、美指定實驗室測試。

鄭麗文說，台灣目前經疾管署緊急授權的疫苗僅AZ、莫德納兩種，台灣也沒有代理任何國際疫苗廠。

鄭麗文表示，泰國已簽約採購，但尚未批准的疫苗為輝瑞、衛星五號、中國國藥（皆獲WHO認證）；台灣已簽約採購，尚未批准的疫苗則是高端、聯亞疫苗（皆尚未解盲）。

鄭麗文批評，台灣政府防疫連第三世界的國家都比不上。

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