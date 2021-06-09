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屏東縣6處移工篩檢站今啟用 今預約篩檢1313人

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣因應疫情趨勢與企業需求，在屏東縣設置6處移工篩檢站，圖為內埔工業區內設置的篩檢站。記者劉星君／攝影
屏東縣因應疫情趨勢與企業需求，在屏東縣設置6處移工篩檢站，圖為內埔工業區內設置的篩檢站。記者劉星君／攝影

屏東縣因應疫情趨勢與企業需求，在屏東縣設置6處移工篩檢站，縣府經盤點，縣內有78家企業3589名移工，今天預約篩檢32家企業共1313人。

屏東縣設置移工篩檢站分別為，里港社區篩檢站：農業科技園區；屏東科技產業園區篩檢站：二代加工出口區、大慶工業區；國仁醫院附設社區篩檢站：屏東工業區；內埔工業區篩檢站；屏南工業區篩檢站；新園工業區篩檢站。

屏東縣設置6處移工篩檢站，有企業分流報到時間，現場大致順利。

屏東縣府勞青處指出，提醒雇主配合勞動部規定廠區工作環境、宿舍、餐廳全面清潔消毒，嚴格落實分流管理，並暫停移工轉換、調派等防疫措施並加強宣導移工不群聚飲食、抽菸、聊天或喝酒，應落實移工戴口罩、勤洗手防疫。

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