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6月9日疫情懶人卡／中和四季紙品爆群聚感染 電視台猝死攝影確定染疫
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月8日疫情懶人卡）
▌中和四季紙品爆群聚感染 11移工1幹部隔離
中和四季紙品公司今晚爆群聚感染，共11名移工及1名本國籍幹部PCR檢測陽性確診後，衛生局安排送集中檢疫所隔離，其他10名快篩陰性反應移工也進行1人1室隔離。
▌內湖電視台攝影猝死馬桶 檢測結果確診新冠肺炎
台北市內湖區壹電視公司一名劉姓攝影師，昨日上午被人發現猝死在公司廁所。警方獲報到場，初步勘驗無明顯外傷，且死者家屬對死因無意見，進行行政相驗；但由於國內疫情嚴峻，且事發地處人多混雜的電視台，警方不敢大意改採司法相驗，並採檢送PCR檢測，而今晚檢測結果出爐，劉姓死者確診新冠肺炎。
疫情快報
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