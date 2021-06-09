6月9日疫情懶人卡／中和四季紙品爆群聚感染 電視台猝死攝影確定染疫

疫情不見明顯紓解，醫療量能仍有吃緊現象，九典聯合建築師事務所創辦人張清華、郭英釗等人和成功大學等單位去年合組建築團隊，4月就設計出三天內可組裝完成具負壓隔離功能的小型檢疫醫院「防疫方舟」，並將設計圖放上網公開免費使用。但據了解，中央流行疫情指揮中心一年來對這套設計圖都顯得興趣缺缺，指「醫療量能夠，還不需要」，倒是已有地方政府開始找地展開部署，未雨綢繆。

2021-06-09 06:28