壹電視猝死攝影確診 北市最晚明決定是否派快篩隊

北市內湖區壹電視一名劉姓攝影師昨早被發現猝死在公司廁所，儘管初步勘驗並無明顯外傷，但考量國內疫情嚴峻，警方不敢大意採司法相驗，並送PCR檢測，今晚檢測結果為陽性，證實劉姓死者確診。北市聯醫副總院長表示，是否出動機動快篩隊還要看今晚或明早的決策。

壹電視內部發出通知，有關同仁染疫確診個案，已緊急協調北市府，明天會到壹電視中庭設置快篩站為全部同仁進行快篩，由於時間緊迫，會以最速件處理，並請同仁不要恐慌。

北市衛生局長黃世傑表示，目前尚未接到壹電視申請，一旦接獲通報，將由北市聯醫出動機動快篩隊；北市聯醫副總院長璩大成表示，是否出動快篩隊還要看今晚或明早的決策。

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