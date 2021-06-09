中和四季紙品爆群聚感染 11移工1幹部隔離

中和四季紙品公司今晚爆群聚感染，共11名移工及1名本國籍幹部PCR檢測陽性確診後，衛生局安排送集中檢疫所隔離，其他10名快篩陰性反應移工也進行1人1室隔離。

近來許多公司紛傳移工新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染事件，使得廠商也提高警覺，四季紙品郭姓副總表示，首先是本國籍的幹部喉嚨不舒服，快篩後為陽性反應，6日PCR確診被隔離。

她表示，由於這名幹部負責管理印刷工作的移工，因此，公司昨天就帶21名移工及1名公司主管的家人去快篩，當天5名移工快篩陽性，立即安排進行隔離；今天接獲PCR核酸檢測報告，全部移工中共有11人陽性確診，因此，也都在衛生局迅速處置下，被送到集中檢疫所進行隔離。

她表示，其餘10名移工及1名主管家人PCR檢測陰性，10名移工分別送檢疫旅館及宿舍進行1人1室的隔離，主管家人則居家隔離。

郭副總表示，公司未停工，因為其餘本國籍勞工PCR檢驗報告皆為陰性，且未與確診者有所接觸，因此仍持續正常運作。

新北市勞工局在得知移工染疫後要求公司宿舍降載分散居住，指派雙語同仁進行移工電話關懷及追蹤，並要求公司實施全面消毒，並置備口罩及防護面罩供員工使用，以落實各項防疫工作。

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