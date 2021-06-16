三級警戒滿月／解封關鍵時間點快來了？ 圖解三大指標性數據曲線變化

去年新冠疫情擴散全球，台灣曾因超前部署，獲封「防疫模範生」的美名，然而，自今年5月起，社區接連發生群聚、不明感染源個案，引爆新一波疫情，台灣5月11日正式進入社區感染階段。

為防堵疫情，雙北率先於5月15日升為第三級疫情警戒，5月19日全國統一升三級。從過去這幾周數據來看，台灣連日確診數皆破百例，加上每日確診數一度「校正回歸」，擊潰許多民眾對防疫的信心。究竟全國三級後疫情變化趨勢如何？這波疫情何時會趨緩？「聯合新聞網」一次整理給讀者了解。

台灣前期整體確診數發展平緩，以境外病例占比為最多，雖然5月初發生華航機師染疫案，但基本上疫情可控。然而，後來爆發宜蘭羅東遊藝場、獅子會、萬華茶藝館群聚事件等，每日境外病例和本土病例在18日當日發生交叉點，本土病例占確診總數比例漸多，呈現明顯的指數型成長。

但從確診總數來看，只能看出疫情升溫，很難分辨升三級後疫情趨緩的關鍵點，不過可從每日新增確診數發現端倪。下圖呈現每日新增確診數的變化趨勢，包含境外個案、本土病例（包含每日調整校正回歸數）以及死亡病例。

從數據來看，疫情第一波高峰是5月15日到17日，第二波高峰是5月24到25日，而第二波高峰甚至比第一波還來得高，許多專家認為這是母親節及大賣場群聚引爆的，接著三級警戒再延長，國內疫情有些微減緩，自6月13日起，本土單日確診數連續3天跌破200例，其中6月15日新增123例本土確診，是實施三級以來的最低。

不過，每日新增死亡數部分不太樂觀，國內死亡率有明顯上升趨勢，6月11日死亡率飆破至3.08%，後來幾天死亡率更飆升至3.22%以上，目前最新死亡率已飆升至3.47％，高於全球致死率2.17%，迄今國內已有460人因染疫死亡，且以高齡族群居多，國內新冠死亡率仍壓不下來。

5月起各縣市的確診數不斷攀升，確診數最高的前三名分別是新北市、台北市及苗栗縣，反之，確診數最少的縣市是澎湖、連江、金門，其中金門迄今維持零確診，成為全台最後淨土。

當5月19日進入三級警戒後，各縣市的確診數排名只有微幅變化，不過6月4日出現疫情轉折點，苗栗縣爆發京元電子竹南廠群聚案，造成移工染疫情形不斷擴大，苗栗分別在6月6日、6月11日單日確診新增人數超越台北，成為疫情最嚴重的前三名縣市之一。

雙北淪為疫情重災區，北市各行政區5月9日至6月5日的累計確診數以萬華區最多，其次為文山區。新北市則以板橋、三重、中和、新莊區確診數偏高，這些區與北市萬華區地緣關聯性緊密，在生活圈同屬一個圓心，跟新北之間更是有多條橋樑連結，導致確診總數、足跡上升，產生輻射狀熱區。

不過從整體數據來看，雙北在5月23日後新增確診數逐步下降，疫情似乎趨緩，但雙北首長曾數次表示不能鬆懈。台北市長柯文哲說，只要管制一放鬆，危機就會增加；新北市長侯友宜也表示，雖然數據看起來下降，但還是有很多隱藏確診個案，不能單日確診數下降就鬆懈，並呼籲高風險熱區民眾廣篩，找出無症狀感染者。

指揮中心發言人莊人祥表示，R0值是「基本再生數」，在無任何免疫力的情況下，平均1個感染者會把病源傳染給多少人的數值，R0值越大代表傳染越難控制。疫情發生後就會用Rt值，也是「有效再生數」，用來估計某一個時間點有多少具傳染力病人，但這是模擬的數字。

根據指揮中心統計，Rt值最高峰落在5月13至15日，Rt值高達15，代表1明確診者平均可傳染給15人。但經過雙北升三級及全國提升到三級後，最新Rt值已下降到0.7，相較於過去公布的1.0有下降趨勢，只要低於1以後，就有反轉跡象。

但Rt值也有可能被低估，指揮中心專家諮詢小組成員李秉穎提醒，如果把所有確診者都找到，計算Rt值會較準確，但如果社區有隱藏病例，就有可能被低估。北醫胸腔內科主任周百謙認為，Rt值確實是評估疫情起伏的指標，但沒客觀的標準指出要降到多少才能解封三級，因此還得看整體疫情是否脫離三級警戒兩要件（單週出現3件以上社區群聚事件、1天確診10名以上感染源不明之本土案例）。

由於國內連續3天單日新增個案低於200人，疫情朝著可控範圍前進，外界也格外關注疫情警戒到6月28日後，是否可以降至二級或分區管制，對此，各界看法看法不同。

陳時中：疫情會變動不排除任何可能

陳時中表示，近期疫情雖有趨緩，但6月28日解除三級警戒前，仍是隨時都有可能變化，針對是否要分區域降級，不排除任何可能性，需要再和專家在討論政策。

柯文哲：建議三級撐到全面打疫苗

台北市長柯文哲表示，是否應該實施各縣市分級警戒，這個問題很難答，由於目前三級管制之下，疫情熱區已經撲滅了差不多，但擔心放開管制後，確診數又會回升，他建議三級維持到全面打疫苗為止。

江守山：沒校正回歸樂觀看疫情、陳秀熙：未來兩周才是關鍵

醫師江守山表示，指揮中心6月7日起不再公布校正回歸，代表校正回歸已減緩剩個位數，意味「塞車」已經結束，「沒校正回歸的數字才是真正疫情」，他預測6月28號應可以解封降級。台大公衛教授陳秀熙認為，若6月28後疫情趨緩，加上疫苗接種速度夠快，可以將3級警戒放寬2.5級，但前提是還得看這兩周疫情變化，也要觀察後續是否有小波群聚竄起，真正的疫情數字要到6月底才能揭曉。

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