60歲以上重症率33.4% 雙北病房量能漸舒緩
新冠肺炎疫情嚴峻，根據統計，此波本土疫情共有3766名60歲以上民眾染疫，重症率高達33.4%、約1259人。所幸雙北市收治數已逐步減少，病房量能已見舒緩。
國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，重症個案大增，因染疫個案大多為高齡族群，死亡率超過2%，高於全球平均。
根據中央流行疫情指揮中心最新統計，這波本土疫情、4月20日後確診的1萬399例個案中，約17.5%、1821人為嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群；年逾60歲的3766名確診個案中，約33.4%、1259人重症。
醫療量能方面，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前雙北專責病房收治數共1576間，全國收治數2412間，專責病房5499間，占床率不到一半，還有很多空床。
羅一鈞指出，雙北病室數還有約300間，但不一定立刻可入住，可能剛有病人出院需要清消、維護，實際收治量能仍由各醫院掌握，但目前看起來雙北市收治數已從6月5日最高峰1626人逐步降低至1576人，病房量能已經有所舒緩。
不過，羅一鈞說，在重症收治方面，雙北專責加護病房仍維持一定量，增幅雖然趨緩，但每天仍以個位數速度持續增加，後續是否持平還有待觀察。
疫情快報
▪【疫情專題】累計308例 完整死亡病例分析
▪【今日疫情懶人卡】台南市府攝影官胞弟傳確診 超豐、智邦快篩增26人陽性
▪【整理包】輪到我了嗎？莫德納與AZ疫苗開打時間表出爐 這些人優先施打
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言