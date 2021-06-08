60歲以上重症率33.4% 雙北病房量能漸舒緩

新冠肺炎疫情嚴峻，根據統計，此波本土疫情共有3766名60歲以上民眾染疫，重症率高達33.4%、約1259人。所幸雙北市收治數已逐步減少，病房量能已見舒緩。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，重症個案大增，因染疫個案大多為高齡族群，死亡率超過2%，高於全球平均。

根據中央流行疫情指揮中心最新統計，這波本土疫情、4月20日後確診的1萬399例個案中，約17.5%、1821人為嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群；年逾60歲的3766名確診個案中，約33.4%、1259人重症。

醫療量能方面，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前雙北專責病房收治數共1576間，全國收治數2412間，專責病房5499間，占床率不到一半，還有很多空床。

羅一鈞指出，雙北病室數還有約300間，但不一定立刻可入住，可能剛有病人出院需要清消、維護，實際收治量能仍由各醫院掌握，但目前看起來雙北市收治數已從6月5日最高峰1626人逐步降低至1576人，病房量能已經有所舒緩。

不過，羅一鈞說，在重症收治方面，雙北專責加護病房仍維持一定量，增幅雖然趨緩，但每天仍以個位數速度持續增加，後續是否持平還有待觀察。

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