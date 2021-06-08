台南新增1本土個案 確診工廠老闆妻陰轉陽

台南市政府今天宣布新增1例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土確診個案，是6日公布的案11100同住妻子，4日採檢原是陰性，昨天因持續發燒採檢確診。

台南市政府衛生局長許以霖在下午的市府防疫記者會中表示，新增的案11615為40餘歲女性、是仁德區自營工廠工作者案11100的同住妻子，5月20日曾與先生同時未戴口罩接觸台南市在5月26日公布的案5645，談話時間約1小時。

許以霖表示，案11615在5月23日感覺體溫偏高，5月24、26、28日因發燒至診所看診，6月4日至醫院採檢為陰性，5日因丈夫確診開始居家隔離，昨天因持續出現發燒症狀，衛生局再次安排至醫院採檢確診。個案表示因發燒、身體不適，除戴口罩至診所就醫外，皆未出門，匡列接觸者與案11100相同。

另外，他指出，桃園市確診個案11603曾到台南市活動，於5月28日晚間6時10分自桃園搭乘高鐵0669車次11車廂，7時32分抵達台南後搭乘高鐵接駁車前往小西門（大億麗緻）站下車，5月30日到高鐵台南站搭乘下午3時41分高鐵0838車次第3車廂，5時18分抵達桃園，相關涉足地點都已完成清消。

許以霖表示，案11603相關足跡在台南匡列8名接觸者，其中5名同住家屬居家隔離，包含1名台南市政府員工，初步採檢皆為陰性。

商品推薦