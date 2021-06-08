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議員爆診所醫護亟待接種 北市：研擬協助方案中

中央社 / 台北8日電

北市多名議員今天指出，尚有許多基層醫事人員正在苦等接種疫苗，呼籲市府加速施打。衛生局說明，診所醫事人員約8至9成都已接種，正在討論如何協助少部分醫事人員補打疫苗。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，台北市長柯文哲昨天稱醫院尚有6900劑AZ疫苗未施打，代表醫護正在觀望有無他牌疫苗可選，認為這些不打的疫苗乾脆繳回來算了。

台北市議員簡舒培今天表示，柯文哲的說法與事實不符，北市2日才開始通知基層醫事人員到哪施打疫苗，到現在還有急著打疫苗的基層醫事人員沒接到衛生局通知，更有人等不及，跑到新北市去接種。

不只醫事人員，台北市議員許淑華指出，因為台北市堅持一個診所只能有2個行政人員公費施打疫苗名額，所以還有許多直接面對風險的行政人員被排除在施打對象之外，但事實上中央早在4月30日就發函地方政府取消這個限制。

許淑華說，台北市還有6900劑疫苗被醫院扣著，但基層診所工作人員急得像熱鍋上的螞蟻，各類診所公會也不斷跟市府喊話，卻不被積極處理，請市府儘速將資源做公平分配，讓所有需要施打的醫護人員全面施打完。

台北市衛生局說明，由於柯文哲指示要讓最多人在最短時間內接種疫苗，造冊及通知施打的時間確實有些匆忙，造成少部分基層醫事人員因要上班、時間無法配合、身體不適等不可抗力的因素無法在指定時間到指定醫院施打疫苗。

衛生局強調，目前北市有職業登記的醫事人員大約8至9成都打過疫苗了，正在討論如何協助這些尚未施打疫苗的基層醫事人員盡快接種。

對於許淑華質疑每間診所只讓2名行政人員施打；衛生局表示，中央4月30日的公文不只放寬行政人員施打限制，也開放第1到3類優先接種對象的同住者以及65歲以上長者施打，但後來因應疫情發展，中央目前就僅讓第1到3類人員施打疫苗而已，衛生局皆依循中央指示。

新冠肺炎 COVID-19

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