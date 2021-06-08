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苗栗科技廠爆移工群聚確診 南投啟動企業快篩

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣6月11日將啟動企業快篩，首家篩檢對象為環鴻科技、環隆電氣員工。圖／南投縣政府提供
南投縣6月11日將啟動企業快篩，首家篩檢對象為環鴻科技、環隆電氣員工。圖／南投縣政府提供

本土疫情嚴峻，苗栗縣接連傳出科技廠移工群聚感染，外界憂心相關工廠、宿舍等恐成防疫破口，南投縣為此加強擴大查察縣內外勞仲介公司、工廠及宿舍等，確認防疫措施及規定實行現況，11日更將啟動南投縣內首次企業快篩。

南投縣社會處指出，全縣外籍移工約有13000人，其中逾半是產業移工，大概有7000人，其工作地點以工業區為最大宗，有鑑於苗栗京元、超豐等科技大廠爆發外籍移工群聚感染後，引發民眾恐慌，中央緊張，縣府也上緊發條加強查察。

社會處昨起加強查察移工宿舍及工作場所，尤其50人以上單位，至今已查訪61處均符合防疫規定，社會處表示，苗栗移工爆發群聚後，縣內企業主很緊張，多自主強化落實進出量體溫、實聯制、環境清消等防疫措施，甚至已要求不得外宿。

社會處長林志忠說，縣府端除要求加強防疫措施，同時要求強化移工雇用單位及仲介做到分流管理，同一個住宿地點的移工、同一個工作崗位移工，不要跟不同公司的移工混居，上下班時間也應錯開減少聚集的機會，並縮短其外出時間。

而移工與一般民眾一樣，難免有外出採買的需求，但為縮短並降低其外出時間，已建議仲介和業者提供統一採買服務，並建立口罩代購機制，也提供英、越、泰及印尼等國語言防疫給業者發放給移工，藉此提升移工的防疫的觀念跟作為。

社會處表示，該處與移工仲介及業者有直接對口群組，通報管道暢通能及時掌控工業區現況，因此防疫上，民眾毋須過度擔心；而民眾若發現有移工未戴口罩或群聚等狀況，縣長林明溱已責成警察局協助，只要直接報警，警方就會到場告發。

此外，為精準掌握縣內工廠疫況，6月11日啟動首次企業快篩，將由台中榮總埔榮分院針對環鴻科技、環隆電氣員工進行快篩；社會處表示，縣府鼓勵企業主向衛生局媒合申請企業快篩，以確保自身員工健康，也及時掌握工廠狀況。

苗栗縣科技廠移工爆發群聚感染，南投縣為此加強擴大查察縣內外勞仲介公司、工廠及宿舍。圖／南投縣政府提供
苗栗縣科技廠移工爆發群聚感染，南投縣為此加強擴大查察縣內外勞仲介公司、工廠及宿舍。圖／南投縣政府提供
苗栗縣科技廠移工爆發群聚感染，南投縣為此加強擴大查察縣內外勞仲介公司、工廠及宿舍。圖／南投縣政府提供
苗栗縣科技廠移工爆發群聚感染，南投縣為此加強擴大查察縣內外勞仲介公司、工廠及宿舍。圖／南投縣政府提供
南投縣6月11日將啟動企業快篩，首家篩檢對象為環鴻科技、環隆電氣員工。圖／南投縣政府提供
南投縣6月11日將啟動企業快篩，首家篩檢對象為環鴻科技、環隆電氣員工。圖／南投縣政府提供

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