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6月8日疫情懶人卡／嘉縣泡茶群聚案共13人確診 新北長照機構6住民陰轉陽

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月7日疫情懶人卡

▌嘉縣大林泡茶群聚案13確診 373人陰性

嘉義縣昨天新增1名73歲男子確診，他因妻子及女兒皆因大林泡茶群聚案確診，上月底就居家隔離；縣長翁章梁昨天表示，整起泡茶群聚除匡列接觸者，另擴大篩檢377人，揪出4人確診，現累積共13人確診。

...more

▌新北土城長照機構 6住民陰轉陽確診

新北市土城某長照機構上周出現群聚感染，33人確診，其他6名PCR陰性的長照住民經再次篩檢，轉為陽性，衛生局表示都是單獨隔離，已安排到專責病房照護；中和區公所日前傳出有員工確診，隔天公所就安排接種疫苗，未料後來又有一名員工確診，遭質疑將民眾與員工暴露風險中，公所表示接種疫苗時程早就訂好，得知同仁確診後立即安排同樓層員工居家辦公。...more

新冠肺炎 COVID-19

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