新北確診男居家隔離屢次趴趴走 衛生局重罰130萬

家住五股的一名男子確診後多次拒絕前往檢疫所隔離且又常出外趴趴走，經日前強制送檢疫所隔離後，新北市政府衛生局也決定依法重罰新台幣130萬元。

這名男子早在5月25日就有症狀，經PCR核酸檢測後於29日確診感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），當時採居家隔離。

但他卻常藉倒垃圾等理由外出趴趴走，引起社區居民恐慌及多次檢舉，衛生局人員會同警消陸續於5月30日及6月1日到3日，4度安排男子前往集中檢疫所隔離都遭拒絕。

這名男子於5日又遭人檢舉涉外出，衛生局當晚就會同警消進行第5次後送，雖然男子仍拒絕，但這次遭警消強制執行，直接帶上救護車被送到集中檢疫所隔離。

衛生局表示，居家隔離者擅離居住所，涉違反傳染病防治法可罰20萬元到100萬元以下罰鍰，可以累次處罰；拒絕送集中檢疫所可處6萬元至30萬元罰鍰，由於4度拒絕送往集中檢疫所，因此，衛生局今天開會研議後決定依法重罰這名男子130萬元。

商品推薦