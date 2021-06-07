台南市府攝影官因家人確診被隔離 初篩陰性
媒體報導指稱台南市政府新聞及國際關係處1名工作人員因在北部工作的家人確診，今天被安排居家隔離；市府晚間指出，同仁初步篩檢為陰性，並已安排同辦公室人員自我健康監測。
今天有媒體報導指稱，市府新聞處1名負責攝影的工作人員因在北部工作的家人確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），上午被帶離市府接受進一步安排。
衛生局晚間發布聲明指出，經查新聞處同仁篩檢為陰性，已經安排居家隔離，同辦公室工作人員安排自我健康監測，市府工作人員在防疫第3級警戒期都確實遵守防疫規定，並隨時注意自己的身體狀況，所有疫調依規定進行。
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