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陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

確診男子隱匿疫調足跡 苗栗縣府重罰30萬元

中央社 / 苗栗縣7日電

苗栗縣今天新增45例確診個案，累計縣內確診人數達308例，其中案4905男子因隱匿足跡與事後查出疫調內容不符，苗栗縣長徐耀昌表示，將予以重罰新台幣30萬元。

案4905為三灣鄉53歲男性，5月23日通報確診，中央流行疫情指揮中心5月24日公告為苗栗縣新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）個案。

苗栗縣政府指出，案4905曾與造橋鄉有萬華活動史的案4906以及另一名確診者案6532在造橋鄉河風亭聚會喝茶，因隱匿一起喝茶人員有哪些人，縣府今天宣布予以重罰30萬元。

苗栗縣內電子廠群聚感染事件連環爆，加上先前涼亭泡茶聚會及採茶工傳播鏈，確診個案數至今已累計達308例，徐耀昌今天在線上疫情說明會呼籲民眾面對疫調，務必誠實以告。

徐耀昌表示，國軍化學兵明天起將展開連續3天大規模清消，特別是針對竹南、頭份、造橋、苗栗等風險熱區消毒。

他說，近來許多民眾及企業主動反映表達捐款支持苗栗防疫的意願，縣府將成立防疫捐款專戶，接收社會各界善款將全數用於防疫，作為支持防疫人員後盾。

徐耀昌指出，中央配發的疫苗8800劑已優先給醫事、警察、消防救護及第1線清潔人員施打，將持續向中央爭取更多疫苗，特別請求額外考量電子廠群聚個案暴增，勿排擠到整體縣民配額，讓更多人受到保護。

新冠肺炎 COVID-19 苗栗縣 徐耀昌

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