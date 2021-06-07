南彰化一醫院群聚感染 3名出院病患及家人確診

彰化今天新增8例新冠肺炎確診，彰化縣衛生局指出，南彰化一間醫院先前傳出群聚感染，有3名出院病患及陪病家人出現症狀篩檢後確診，病患常去的洗腎中心也匡列100多人做篩檢。

彰化縣疫情災害應變中心今天下午召開記者會，說明新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）最新疫情，彰化縣長王惠美、彰化縣衛生局長葉彥伯出席記者會；王惠美指出，今天新增8例確診案例，5例和麻將牌咖聚會傳染鏈有關，另3例的感染源待查。

葉彥伯則說，有參與麻將牌咖聚會的民眾篩檢確診，他們才找到新的麻將牌咖聚會的場所，目前確認麻將牌咖聚會在縣內3個鄉鎮舉行，新增5例確診案例也是聚會成員以及同住家人。

葉彥伯指出，除了麻將牌咖聚會外，另外3例感染源待查的確診案例都和醫院群聚感染有關，他解釋，南彰化一間醫院傳出院內群聚感染，衛生局要求5月23日後出院的238名病患進行居家隔離，只要出現症狀就採檢。

葉彥伯說，一名70歲的婦人和陪病的女兒因出現症狀篩檢確診，老婦人的先生經篩檢後也確診，由於醫院感染源不明，因此3人暫列感染源不明的確診案例。

葉彥伯指出，老婦人和女兒出院後都前往另一間醫院附設的洗腎中心洗腎，他們趕緊匡列洗腎中心醫護人員以及160多名洗腎中心病患，幫他們做篩檢，約有1/3的病患篩檢結果出爐呈現陰性，其他人會繼續做篩檢。

葉彥伯說，未來將安排洗腎室的洗腎病患每3天進行抗原快篩，住宿式長照機構的新入住民眾，應出具3日內的PCR檢測陰性報告，醫院、洗腎室的醫事人員以及照顧病人的工作人員都應施打疫苗，沒有打疫苗的人每3日做一次抗原快篩。

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