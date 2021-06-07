快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

專家建議封城！柯文哲：若宣布明封城 國道晚上一定全塞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南彰化一醫院群聚感染 3名出院病患及家人確診

中央社 / 彰化7日電

彰化今天新增8例新冠肺炎確診，彰化縣衛生局指出，南彰化一間醫院先前傳出群聚感染，有3名出院病患及陪病家人出現症狀篩檢後確診，病患常去的洗腎中心也匡列100多人做篩檢。

彰化縣疫情災害應變中心今天下午召開記者會，說明新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）最新疫情，彰化縣長王惠美、彰化縣衛生局長葉彥伯出席記者會；王惠美指出，今天新增8例確診案例，5例和麻將牌咖聚會傳染鏈有關，另3例的感染源待查。

葉彥伯則說，有參與麻將牌咖聚會的民眾篩檢確診，他們才找到新的麻將牌咖聚會的場所，目前確認麻將牌咖聚會在縣內3個鄉鎮舉行，新增5例確診案例也是聚會成員以及同住家人。

葉彥伯指出，除了麻將牌咖聚會外，另外3例感染源待查的確診案例都和醫院群聚感染有關，他解釋，南彰化一間醫院傳出院內群聚感染，衛生局要求5月23日後出院的238名病患進行居家隔離，只要出現症狀就採檢。

葉彥伯說，一名70歲的婦人和陪病的女兒因出現症狀篩檢確診，老婦人的先生經篩檢後也確診，由於醫院感染源不明，因此3人暫列感染源不明的確診案例。

葉彥伯指出，老婦人和女兒出院後都前往另一間醫院附設的洗腎中心洗腎，他們趕緊匡列洗腎中心醫護人員以及160多名洗腎中心病患，幫他們做篩檢，約有1/3的病患篩檢結果出爐呈現陰性，其他人會繼續做篩檢。

葉彥伯說，未來將安排洗腎室的洗腎病患每3天進行抗原快篩，住宿式長照機構的新入住民眾，應出具3日內的PCR檢測陰性報告，醫院、洗腎室的醫事人員以及照顧病人的工作人員都應施打疫苗，沒有打疫苗的人每3日做一次抗原快篩。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

彰化今新增8例確診 麻將牌咖5例及醫院群聚3例

彰化機警村民見鄰居洗家具多問了一下 找到新冠確診病例

彰化牌咖傳染鏈再增2確診 王惠美籲不要再打牌了

南彰化1護理師2病患篩檢確診 感染源不明

相關新聞

國防預醫所與國衛院合作奈米新冠抗原快篩 獲緊急許可

國家衛生研究院今（7）日宣布，首次由軍方與研究單位，結合國內生技公司共同開發的新冠肺炎抗原快篩試劑，已獲得食藥署的專案製...

新北確診男居家隔離屢次趴趴走 衛生局重罰130萬

家住五股的一名男子確診後多次拒絕前往檢疫所隔離且又常出外趴趴走，經日前強制送檢疫所隔離後，新北市政府衛生局也決定依法重罰...

確診軍官返高雄隔離辯「長官要求」 高市府怒：責任算誰？

駐地在台北的案11255、30多歲男姓軍官，在同住室友確診後即開車返回高雄，隔天自費採檢呈陰性，但6月3日發生不適，至4...

疫情延伸到部會首長 財政部次長莊翠雲曾接觸確診者

財政部今傳出有一名委外同仁經檢測確診，該名同仁曾與政務次長莊翠雲有接觸。財政部表示，莊政務次長經PCR核酸檢測呈陰性反應...

台中首例確診死亡家人隔離 民間捐款60萬成立往生基金

台中市北屯區家族群聚感染傳播鏈已有21人確診，其中李姓老先生6月2日死亡，因全家多人確診或隔離，市議員曾朝榮發動募捐，友...

【三級警戒壓力鍋／上】停課延到暑假家長哀號 宅家防疫反成「軍火庫」

疫情改變許多人生活，也影響家庭和諧，本來夫妻已因宅在家24小時相處，家事分工不均、對未來工作不樂觀等因素，變得容易焦慮與摩擦，還有因防疫觀念不同爭吵，另一半硬要往外趴趴走訪友、打麻將或泡茶聊天，鬧到揚言離婚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。