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澎湖5確診案例 匡列居家與自主健康管理105人

中央社 / 澎湖縣7日電

澎湖湖西鄉隘門村爆發家庭群聚母子3人染疫。澎湖縣政府發言人陳其育今天表示，總計5起確診案例，疫調足跡共匡列105人，其中居家隔離有19人、自主健康管理有86人。

陳其育表示，澎湖隘門社區5日深夜爆發家庭群聚母子3人染疫後，經中央流行疫情指揮中心今天核列，分別是案10497的90多歲老媽媽，以及案10498、案10499，分別為60多歲、50多歲的兄弟兩人。

經疫調足跡，排除二兒子是因為女兒婆家有接觸史；將朝經營租車業的另個最小的兒子，追查5月間有無台灣旅客帶來感染源。

陳其育表示，母子3人染疫共匡列59人居家隔離，二弟接觸匡列人數最多達32人、母親有26人，大哥只有1人；連同先前爆發2例，案8433、案8764各匡列23人，總計5例共匡列105人，其中居家隔離19人、自主健康管理86人。

湖西鄉長吳政杰今天表示，隘門村在爆發疫情後，引起村民緊張，縣府除了已全面進行清消外，全村村民預計9日前全部完成快篩，未來還將針對在村內的商家與軍公教等進行快篩，初步不排除擴大至全鄉鄉民。位於澎湖本島東半部的湖西鄉有22個村，人口數達1萬5000多人。

澎湖縣衛生局長蕭靜蓉也指出，設在馬公惠民醫院的社區快篩站將於8日啟動，以居住在澎湖與接觸者或疫調足跡者為先，初期每日以50名為限，並採預約制，電話06-9272318轉227。

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