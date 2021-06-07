嘉義大林泡茶群聚感染再添1人 居家隔離者確診

嘉義縣大林鎮大美里泡茶群聚案感染人數，原本停留在11人，今天再增加1名確診；開早餐店染疫婦人的73歲丈夫，居家隔離7天後確診，發病時隔離中，無匡列接觸者。

嘉義縣長翁章梁召開疫情線上記者會表示，嘉義縣今天新增1名新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）確診，案11541男性73歲，是大林鎮大美里泡茶群聚案中開早餐店染疫婦人（案8862）的丈夫。此波群聚染疫者已有12人。

翁章梁表示，5月30日因太太、女兒確診，案11541列居家隔離，隔離第7天（6月6日）早上出現喉嚨痛，由衛生局安排防疫計程車就醫採檢後確診，因居家隔離及電子圍籬監測，無其他足跡，請大家不用恐慌，目前住院治療中。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，新冠肺炎的潛伏期約1至14天，發病前2天才有傳染力，案11541從發病前6天就已居家隔離中，所以沒有足跡，無匡列接觸者。

翁章梁強調，縣府擴大篩檢大林泡茶群聚案確診者鄰居、社區群聚點等可能接觸者377人，除了縣府公布陽性者，其餘都是陰性。

翁章梁指出，地方上有人謠傳，又有6、7人因泡茶案染疫，這些都是亂講，他在疫情線上記者會公布的才是正確訊息，大家要共同合作，一同防疫，不要謠傳未經證實的訊息。

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