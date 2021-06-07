快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

專家建議封城！柯文哲：若宣布明封城 國道晚上一定全塞

嘉義大林泡茶群聚感染再添1人 居家隔離者確診

中央社 / 嘉義縣7日電

嘉義縣大林鎮大美里泡茶群聚案感染人數，原本停留在11人，今天再增加1名確診；開早餐店染疫婦人的73歲丈夫，居家隔離7天後確診，發病時隔離中，無匡列接觸者。

嘉義縣長翁章梁召開疫情線上記者會表示，嘉義縣今天新增1名新冠肺炎COVID-19，2019冠狀病毒疾病）確診，案11541男性73歲，是大林鎮大美里泡茶群聚案中開早餐店染疫婦人（案8862）的丈夫。此波群聚染疫者已有12人。

翁章梁表示，5月30日因太太、女兒確診，案11541列居家隔離，隔離第7天（6月6日）早上出現喉嚨痛，由衛生局安排防疫計程車就醫採檢後確診，因居家隔離及電子圍籬監測，無其他足跡，請大家不用恐慌，目前住院治療中。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，新冠肺炎的潛伏期約1至14天，發病前2天才有傳染力，案11541從發病前6天就已居家隔離中，所以沒有足跡，無匡列接觸者。

翁章梁強調，縣府擴大篩檢大林泡茶群聚案確診者鄰居、社區群聚點等可能接觸者377人，除了縣府公布陽性者，其餘都是陰性。

翁章梁指出，地方上有人謠傳，又有6、7人因泡茶案染疫，這些都是亂講，他在疫情線上記者會公布的才是正確訊息，大家要共同合作，一同防疫，不要謠傳未經證實的訊息。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

嘉縣泡茶群聚再增一人確診 採陽轉陰幸已隔離無足跡

疫情持續升溫！專家教你一招 在家也能自主消毒

嘉義縣設藥房共同防護機制 協助找染疫者

水上鄉家庭群聚染疫新增3例 年紀最小1歲是確診婦孫子

相關新聞

新北確診男居家隔離屢次趴趴走 衛生局重罰130萬

家住五股的一名男子確診後多次拒絕前往檢疫所隔離且又常出外趴趴走，經日前強制送檢疫所隔離後，新北市政府衛生局也決定依法重罰...

確診軍官返高雄隔離辯「長官要求」 高市府怒：責任算誰？

駐地在台北的案11255、30多歲男姓軍官，在同住室友確診後即開車返回高雄，隔天自費採檢呈陰性，但6月3日發生不適，至4...

疫情延伸到部會首長 財政部次長莊翠雲曾接觸確診者

財政部今傳出有一名委外同仁經檢測確診，該名同仁曾與政務次長莊翠雲有接觸。財政部表示，莊政務次長經PCR核酸檢測呈陰性反應...

國防預醫所與國衛院合作奈米新冠抗原快篩 獲緊急許可

國家衛生研究院今（7）日宣布，首次由軍方與研究單位，結合國內生技公司共同開發的新冠肺炎抗原快篩試劑，已獲得食藥署的專案製...

台中首例確診死亡家人隔離 民間捐款60萬成立往生基金

台中市北屯區家族群聚感染傳播鏈已有21人確診，其中李姓老先生6月2日死亡，因全家多人確診或隔離，市議員曾朝榮發動募捐，友...

【三級警戒壓力鍋／上】停課延到暑假家長哀號 宅家防疫反成「軍火庫」

疫情改變許多人生活，也影響家庭和諧，本來夫妻已因宅在家24小時相處，家事分工不均、對未來工作不樂觀等因素，變得容易焦慮與摩擦，還有因防疫觀念不同爭吵，另一半硬要往外趴趴走訪友、打麻將或泡茶聊天，鬧到揚言離婚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。