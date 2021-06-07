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苗縣新增45例多為京元電相關 員工將二次採檢

中央社 / 苗栗縣7日電

苗栗縣今天新增45例確診個案，其中44例為京元電子群聚案相關，另1例為超豐電子案相關。衛生局表示，京元電第一次快篩結束，考量偽陰性風險，復工後將排第二次採檢。

中央流行疫情指揮中心今天宣布國內新增214例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，苗栗縣有45例，外籍移工28例、本國17例；其中與京元案相關44例，超豐案1例，目前確診個案已收治隔離中。

苗栗縣政府衛生局統計，截至今天，京元電確診數238例、超豐15例、智邦12例，3家科技電子廠累計265例確診。

京元電全公司7000餘名員工快篩日前結束，外籍移工全面停工，其餘採檢陰性員工今天恢復上班。衛生局表示，因快篩試劑仍有偽陰性風險，京元電廠內快篩站仍將常設，並預計6月11、12日安排第二輪快篩，至於本國與外籍移工間交叉感染原因，初步疫調應為工作足跡重疊導致。

超豐公司6月5日啟動全廠快篩，預計篩檢4252人，截至6月7日目前篩檢2997人。苗栗縣衛生局上午發布6月6日快篩1391名員工，誤植陽性反應人數36人，下午疫情說明會時更正為26人，尚待進一步PCR檢驗，相關疫調持續調查中。

衛生局指出，中央疫情指揮中心每天的數字與苗栗縣另外公布各電子廠的確診數會有不同，是因為有些電子廠員工採檢已確診但中央尚未列入，未給案號，地方政府為讓民眾第一時間可知道才先行公布。

針對移工管理，苗栗縣長徐耀昌下午透過線上直播疫情說明會表示，全縣移工自即日起除上下班統一由事業單位或仲介公司安排接送外，其餘時間禁止外出，有關生活所需用品，由移工宿舍管理人員或專責人員統一負責採買，並責成縣府警察局於社區街道隨時查察。

新冠肺炎 COVID-19

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