多漱口防新冠肺炎擴散？ 張上淳：還需要更多實證
國外醫學期刊指出，使用漱口水可減少口腔病毒，防止新冠肺炎擴散，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，確診者的上、下呼吸道全是病毒的情況下，漱口水防治效果仍須實證。
美國公共衛生研究院（PHRI）一篇發表在「病原體」（Pathogens）期刊，發現含氯己定（Chlorhexidine）成分的漱口水，在模擬試驗中使用漱口水幾秒鐘內就可以破壞新冠肺炎病毒，有預防病毒傳播潛力，該研究需要進一步測試對人體真實療效。
該論文作者在文章中提醒，在該研究取得人體臨床試驗證實前，民眾都不該過度依賴漱口水，或將漱口水作為減緩新冠肺炎傳播方法。
張上淳今天下午指揮中心記者會中也表示，一天多次漱口，可減少口腔或喉嚨附近的病毒量，「或許有一些幫助。」
但張上淳重申．感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）者，病毒不僅在口腔或喉嚨等部位，甚至上、下呼吸道都會有病毒，是否能單靠漱口水達成很好的阻絕新冠肺炎傳播效果，還需要更多實證。
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