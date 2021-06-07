18%發病3天內死亡 張上淳：擔心病毒株有狀況

指揮中心統計，國內此波疫情的死亡個案，多達18%是在發病3天內就病逝。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天說，擔心是否病毒株有狀況，已加速進行病毒基因序列分析。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未緩，此波本土疫情致死率比世界整體還高，部分個案確診後不久就死亡，甚至死亡後才採檢確診。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天在疫情記者會上說明，自5月11日至6月2日，200多名死亡個案中，60歲以上占91.5%，發病到死亡時間介於8到14天者約占40%，但值得注意的是，有18%病逝者在發病3天內病逝。

指揮中心先前說明，引起此波疫情的是英國變異株B.1.1.7病毒。但對於部分患者快速死亡的狀況，張上淳說，擔心是否病毒株有狀況，將持續監測，並請衛福部疾管署昆陽實驗室加速病毒基因序列分析。

張上淳也提到，醫院量能逐漸寬裕，會加速讓需要醫療照護的病患盡快住院，可密集監測病況變化。

指揮官陳時中也提到，部分患者確實病情變化快，有些突發死亡狀況，確實讓人感到遺憾，希望醫療救護系統能更積極救治患者。

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