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新北確診82人 三重新增12例最高

中央社 / 新北7日電

新北市今天本土新增確診病例82人，三重新增12例最高；新北市長侯友宜呼籲不要看一天的數據，疫情仍嚴峻，呼籲大家端午節連續假期不要趴趴走。

侯友宜今天主持防疫應變會議後線上記者會表示，新北新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診人數降到82人，三重12人最高，另板橋10人及中和9人，但他對此仍感到憂心忡忡，擔心大家以為疫情降下來了，因為稍微不小心，疫情就馬上會再上來。

他表示，大家仍認真控制疫情，不要看一天的數據，若壓不住的話，疫情可能還會再起來，尤其端午節3天連續假期，拜託大家維持低度活動，待在家裡，不要四處趴趴走。

他表示，新北市總篩檢量達到3萬5036人，篩檢陽性率2.3%，但仍會不斷成立篩檢站，今天已在蘆洲永安公園及新莊部立台北醫院成立篩檢站，明天將在汐止國泰醫院成立社區篩檢站及在淡水馬偕醫院成立機動篩檢站，希望民眾來參與廣篩，把隱藏性的確診個案都能篩檢出來。

至於原7個行政區28個「重熱里」防治有成效，因此，重熱里疫情趨勢已下降，因此，重熱里都將降為各行政區的高風險里，持續加強防疫措施。

新冠肺炎 COVID-19

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