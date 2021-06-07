桃園新增3例本土確診 曾到醫療用品店與烘焙坊
桃園市今天新增3例新冠肺炎確診個案，相關足跡曾前往大溪區國術館、龍潭區的烘焙坊及龜山區的醫療用品店；提醒曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。
新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心下午公布，今天國內新增211例本土確定病例，3例境外移入個案，總計214例，其中桃園市有3例本土個案。
桃園市政府表示，今天公告的3例本土個案，年齡介於40多歲至70多歲之間，桃園市累計確診案例599人，目前居家隔離人數1357人。
市府表示，新增3例本土確診個案中，與確診者接觸者1人，有雙北接觸史2人；在這3例確診案中，有1人為家庭感染，其餘皆為獨立個案。
至於相關個案足跡，在2日到4日期間，曾經前往大溪區的中山國術館、龍潭區的小小間烘焙坊，以及龜山區的杏一醫療用品林口長庚店；提醒曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。
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