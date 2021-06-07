彰化水果中盤商夫婦染疫出院 長子盼外界勿獵巫

彰化水果中盤商夫妻前往台北市送葡萄染疫，日前出院，傳染鏈超過百人；中盤商夫妻的長子接受媒體電訪時說，沒人想發生這種事，希望外界停止無謂的騷擾，也呼籲外界不要獵巫。

彰化水果中盤商傳染鏈確診者超過百人，中盤商一家人日前出院，中盤商夫妻的長子接受媒體電話訪問時指出，家人包括他自己，已經都沒有症狀，當初去台北市萬華區送貨染疫，沒人想發生這種事，他只希望不要再有人去騷擾他們，像是到家人開設的店面丟垃圾。

中盤商夫妻的長子指出，媒體開始報導家人是帶原者後，家人地址等資料都被公布，也質疑他們害人，直指他們是害人感染的戰犯，但他們不是戰犯，病毒不是他們從國外帶回來的，但家人隱私都被公布，現在叫他們如何生活，他的媽媽也不太敢出門，因為只要一出門，就會被人記下車牌騷擾。

他說，家庭成員就是這幾個人，姊夫的奶奶死亡，有時又接到來路不明的謾罵電話，無法和家人見到最後一面已經很傷心了，他認為不該把這些不必要的傷害加諸他們身上。

彰化溪湖鎮一對水果中盤商夫妻前往台北市萬華區送葡萄，回到彰化後出現感冒等症狀送醫後確診，由於中盤商夫妻中的太太曾參加社區歌唱班，也導致歌唱班成員以及家人等染疫，從5月14日至今，傳染鏈相關確診者已有112人，彰化縣的3名死亡確診案例也都和水果中盤商傳染鏈有關。

商品推薦