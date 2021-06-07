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新冠肺炎本土個案+211 26例死亡

聯合報 / 記者楊雅棠陳雨鑫邱宜君黃惠群／台北即時報導
中央疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／擷取自中央流行疫情指揮中心直播影片
中央疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／擷取自中央流行疫情指揮中心直播影片

新冠肺炎本土疫情不但未見趨緩，還爆發苗栗電子廠移工群聚案，確診人數破萬人。今天國內再新增211例新冠肺炎本土個案，26例死亡。另外新增3例境外移入個案。指揮中心指揮官陳時中表示，今天新增個案較少，不排除是周末篩檢人數較少所致。

陳時中表示，今日新增的211例本土病例，為106例男性、105例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於今年5月21日至6月6日。個案分布地區以新北市82例最多，其次為台北市60例，苗栗縣45例，彰化縣8例，新竹市、桃園市、澎湖縣及基隆市各3例，宜蘭縣、嘉義縣、屏東縣及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市69例中，64例為已知感染源，1例有萬華區活動史，4例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

今日新增26例死亡個案，共計為男性20位、女性6位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月10日至6月2日，確診日介於5月12日至6月5日，死亡日介於5月31日至6月6日。

陳時中說，今日新增3例境外移入中，案11500、案11501分別為40多歲及20多歲菲律賓籍男性，5月15日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，在臺期間並無症狀，6月5日自主健康管理期滿前自費採檢，於今日確診。案11052為本國籍40多歲男性，6月5日自印度返臺，持有搭機前3日內陰性報告，入境時無症狀，入境後至檢疫所集中檢疫並採檢送驗，於今日確診。

截至目前國內累計1萬1491例確診，分別為1148例境外移入，1萬290例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另49例(新增案10772、10826、10829、11143、11144、11146、11147、11148、11149、11155、11177、11179、11184、11190、11193、11194、11225、11227、11228、11229、11230)移除為空號。確診個案中286例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19

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