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「死亡率增加是正常現象」醫舉國際例子曝：之後會降低

聯合新聞網 / 綜合報導
國內疫情嚴峻，多處設置快篩站，以利快速找出確診者。圖／苗栗縣政府提供
國內疫情嚴峻，多處設置快篩站，以利快速找出確診者。圖／苗栗縣政府提供

新冠肺炎疫情嚴峻，近日染疫後死亡率逐漸升高，每天都有數十名確診案例死亡。振興醫院急診重症醫學部主治醫師蔡賢龍指出，「死亡率增加是正常狀況」，他表示，去年國際上多數國家第一次疫情爆發時的死亡率都不低，義大利甚至高於8％，不過即使後續還有第二、三次疫情爆發，死亡率都能降低。

我國新冠肺炎確診死亡率一路升高，自上月17日起陸續為0.3％、1.3％、2.8％。蔡賢龍在臉書表示，炒作死亡率議題是不必要的，他強調，「死亡率增加是正常狀況」。

蔡賢龍指出，去年國際上多數國家第一次疫情爆發時的死亡率都不低，義大利甚至高於8％，不過即使後續還有第二、三次疫情爆發，死亡率都能降低。目前台灣正在經歷第一次的疫情爆發，因此死亡率增加是正常現象。

蔡賢龍表示，近期「校正回歸」人數也下降，可見真的是檢驗塞車、檢驗量能不足，並沒有蓋牌狀況，根據疾管署公告，可知檢驗量能已有增加，根據校正後的數量，更能準確還原當時狀況。

而近日爆出的大量苗栗移工染疫事件，他坦言「令人擔心」，但「隱藏的高手一直都在」，如部桃事件、富諾特事件，他也讚賞，指揮中心醫療應變組副組長王必勝，疫情爆發以來一直身在前線處理問題。蔡賢龍表示，「團結合作讓我們度過難關，這場比賽，應該快到一半了」。

新冠肺炎 COVID-19

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