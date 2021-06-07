6月7日疫情懶人卡／京元電群聚染疫達238人 鴻海旗下京鼎6移工確診

疫情改變許多人生活，也影響家庭和諧，本來夫妻已因宅在家24小時相處，家事分工不均、對未來工作不樂觀等因素，變得容易焦慮與摩擦，還有因防疫觀念不同爭吵，另一半硬要往外趴趴走訪友、打麻將或泡茶聊天，鬧到揚言離婚。

2021-06-07 20:27