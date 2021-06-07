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6月7日疫情懶人卡／京元電群聚染疫達238人 鴻海旗下京鼎6移工確診

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月6日疫情懶人卡

▌彰化今新增8例確診 麻將牌咖5例及醫院群聚3例

彰化縣新冠肺炎今天新增8例確診病例，今年累計達219例。今天確診新增8人，有5例為麻將牌咖傳染鏈，3例則是某醫院群聚感染，為1對夫妻及1女兒。...more

▌彰化機警村民多問了一下 找到一名新冠確診病例

一名住在新北市三重的女子，本月5日返回彰化老家，她的哥哥幫她清理一間閒置的房間時，村民見狀機警詢問，獲知她有感冒症狀後，立即向彰化縣衛生局通報，經採驗女子後確診，昨天送醫治療。...more

▌桃園增3本土確診22天來最低 均有雙北足跡家庭感染

桃園市今天下午召開防疫說明記者會公布新增3例本土個案，蘆竹、龜山、龍潭區各1例確診，足跡均與雙北市有關及家庭感染，是5月16日以來數最低，衛生局長王文彥表示，3例年齡介於40多歲至70多歲之間，其中案11413蘆竹區72歲女性，5月中旬曾到新北雙溪居住，與丈夫雙雙採檢確診；案11488在5月上旬在台北某醫院手術，6月6日回診採檢確診，疫調匡列接觸者共16人居隔；案11489任職新北市某醫院護理師，她與男友及男友家人確診。...more

▌感染源不明！澎湖新增3例家庭群聚確診 縣府擴大疫調

澎湖縣今天新增三名確診患者，為縣府6日公布的湖西鄉隘門村老婦人與兩名兒子，但3人感染來源不明；由於老婦小兒子經營租車行，不排除感染源來自車行客人，目前縣府正擴大疫調，釐清感染源頭。...more

▌基隆今天+3！護理之家再添1例 市府推5項措施加強防護

中央防疫指揮中心今天公布基隆新增新冠肺炎本土個案3人，累計184例。新增個案中有1人為護理之家住民。基隆市長林右昌表示，全市26家機構都已採取預防性作為，提升防護規格。...more

▌京元電群聚感染發燒不退 確診數達到238人

苗栗縣竹南鎮3家科技廠群聚染疫事件，京元電子公司今天再新增確診44例，累積總數到238例，超豐電子公新增1例，但昨天快篩26人呈陽性，智邦科技今天沒有確診案例，超豐電、智邦科技各有1000多人還沒有快篩，疫情還會持續延燒。...more

▌京鼎6名外籍移工確診 公司停工2天全員快篩

鴻海集團旗下半導體設備廠京鼎（3413）今日公告，該公司竹南廠接獲6名外籍員工確診，已匡列相關接觸員工，且自今日起全面停工二天，進行辦公大樓及廠區全面清消，並規畫明日針對竹南廠區進行全員快篩作業，估計停工將影響6月營收約2~3%。...more

▌中信金主動聲明 又有兩名內勤員工確診

中國信託金控（2891）今(7)日傍晚表示，接獲通知，旗下子公司台灣彩券公司、孫公司中國信託資融公司各有一名內勤同仁確診新型冠狀病毒(COVID-19)，兩名同仁已於5月中旬起居家辦公，期間並未接觸公司同仁及職場相關人員。...more

▌嘉縣泡茶群聚再增一人確診 採陽轉陰幸已隔離無足跡

中央疫情指揮中心今天公佈嘉義縣新增1位COVID-19確診案例，編號11541的73歲男性，為大林泡茶案延伸的家庭群聚案確診者的接觸者，已於5月30日列接觸者居家隔離及電子圍籬監測，昨天因喉嚨痛送醫採檢後確診。...more

▌屏東確診累計33例！連6例隔離期滿陰轉陽 中央將討論

屏東縣政府7日公布新增1本土病例，同樣是居家隔離期滿後採檢，由陰轉陽確診；屏東縣長潘孟安說，病毒詭譎多變，但屏東類似個案累計6例，縣府團隊認為並不尋常，中央流行疫情指揮中心上周接獲屏東縣反映，已回覆將在專家會議討論，希望能研議出有益於疫情、讓民眾安心的策略。...more

▌竹市新增3例確診個案 兩例與京元電群聚有關

新竹市今新增3例新冠肺炎確診個案，分別為案11414、11415、11490；其中，案11415、11490為京元電竹南廠群聚案，市府已安排相關足跡消毒。連同今天在內，竹市目前已有3例京元電竹南廠群聚確診案，共匡列13人居家隔離，採檢後PCR為陰性。...more

▌竹縣又增1京元相關確診 縣府啟動快篩部隊到寶山峨眉

新竹縣今天新增1例確診，新竹縣長楊文科表示，案11491為40多歲男性，為京元電子相關確診者案10978的丈夫、案10977的父親，接觸者皆為同住或非同住家人，與妻女相同，不重複匡列，無公共場所活動史。另外，因應全國三級警戒延長至6月28日，學校配合停課至暑假，新竹縣國中小期末考試取消筆試，改以「多元評量方式」考試，成績將從寬認定，請家長放心。...more

▌台北室友確診他回高雄家 染疫軍官：長官叫我回去隔離

高雄市今天新增的一名確診個案11255，是30多歲空軍校級軍官，服役地點在台北市，是台北確診個案9899的同住友人。他明知自己是確診個案的密切接觸者，未就地居家隔離，6月1日還開車從台北回到高雄家裡，6月5日確診，累及家人也要隔離，他向疫調人員表示，是長官叫他回去隔離的。...more

▌桃園老人子女家族7人確診 竟是因孝順輪流照顧

桃園市政府今天下午公布桃園今天新增本土確診16例個案，以桃園區增加8例、龜山區增加4例居高，尤其是案11094楊梅90多歲老人確診死亡，他因為子女孝順輪流照顧，在新北市女兒家裡染疫後，再轉輾到其他子女家照顧，今天新增1家人確診，造成一家7人確診。...more

新冠肺炎 COVID-19

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確診軍官返高雄隔離辯「長官要求」 高市府怒：責任算誰？

駐地在台北的案11255、30多歲男姓軍官，在同住室友確診後即開車返回高雄，隔天自費採檢呈陰性，但6月3日發生不適，至4...

疫情延伸到部會首長 財政部次長莊翠雲曾接觸確診者

財政部今傳出有一名委外同仁經檢測確診，該名同仁曾與政務次長莊翠雲有接觸。財政部表示，莊政務次長經PCR核酸檢測呈陰性反應...

台中首例確診死亡家人隔離 民間捐款60萬成立往生基金

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【三級警戒壓力鍋／上】停課延到暑假家長哀號 宅家防疫反成「軍火庫」

疫情改變許多人生活，也影響家庭和諧，本來夫妻已因宅在家24小時相處，家事分工不均、對未來工作不樂觀等因素，變得容易焦慮與摩擦，還有因防疫觀念不同爭吵，另一半硬要往外趴趴走訪友、打麻將或泡茶聊天，鬧到揚言離婚。

台南市府攝影官居家隔離 市長黃偉哲恐需自主健康監測

台南市政府新聞處一名攝影人員家人在桃園確診，這名人員今天居家隔離，由於曾與市長黃偉哲及局處首長都有接觸，衛生局表示，市府...

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