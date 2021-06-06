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全台累計15家醫院傳確診 增3名院內感染死亡

中央社 / 台北6日電

新冠肺炎疫情延燒，多家醫院傳出醫院確診事件，現在全台累計達15家醫院，國內新增36名死亡個案，其中3人為院內感染確診者，積極搶救仍不治；至今天累計260人病逝。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今天新增36例死亡個案，為男性22位、女性14位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月7日至6月1日，確診日介於5月13日至6月5日，死亡日介於5月28日至6月4日。

據指揮中心統計，全台累計15家醫院傳出醫院確診事件，染疫者包含醫院工作人員22人、非工作人員18人，90人匡列隔離，受影響不能上班。

今天新確診個案中4人，因其他原因住院，包含案6493、案9006、案9043及案9258，年齡介於50多歲至90多歲，皆有慢性病史，有發燒、呼吸困難及食慾不振，分別於4月27日至5月30日因其他原因住院。

指揮中心發言人莊人祥今天晚上接受媒體聯訪時表示，上述4名確診死亡個案中3人與院內感染有關，另1人非院內感染接觸者，是以其他染疫事件個案接觸者身分住院。

另一值得注意的是，今天新增36例死亡個案中，多達6人到院前死亡或無生命跡象，年齡介於60至90歲，5人有慢性病史，其中1人是否有慢性病仍待調查。

新冠肺炎 COVID-19

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