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彰化牌咖傳染鏈再增2確診 王惠美籲不要再打牌了

中央社 / 彰化縣6日電
彰化縣長王惠美（中）說，拜託鄉親保護自己及家人，不要再打牌了。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（中）說，拜託鄉親保護自己及家人，不要再打牌了。圖／彰化縣政府提供

彰化縣今天新增3例確診，其中2例因「麻將牌咖」傳染鏈染疫，這個傳染鏈全縣累計26例，占全縣確診總數第2高。彰化縣長王惠美說，拜託鄉親保護自己及家人，不要再打牌了。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，彰化縣政府今天公布彰化縣新增3例確診，累積211例，分別為「麻將牌咖」傳染鏈增2例、1例感染源待查。

另外，縣府也公布1名80多歲女性住院10多天後重症死亡，為水果盤商傳染鏈其中個案，全縣累計3人染疫死亡。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，今天公布新增3例，2例為「麻將牌咖」傳染鏈，另1例為醫院群聚陪病家屬感染確診，感染源待查。

其中，「麻將牌咖」傳染鏈是隱形的傳染鏈，若民眾與麻將牌咖傳染鏈足跡重疊，要主動到醫院採檢，今天新增個案就是主動到醫院篩檢。

葉彥伯說，前一波水果商、歌唱班傳染鏈，居家隔離逾千人，這次「麻將牌咖」傳染鏈，隔離人數也可能達近千人。感謝第一線執勤警察，協助壓制、舉發聚眾打牌行為，以利阻斷「麻將牌咖」傳染鏈。

葉彥伯表示，有關某醫院群聚感染事件，個案及病房、護理之家都已清空消毒，6月5日進入隔離觀察期，在匡列隔離觀察期內，病房、護理之家等相關接觸者如病人、陪病家屬、醫護人員，未來14天內都可能陸續發病。

葉彥伯說，這些接觸者將定期重複篩檢，目前發現都是早期個案，希望能用此方式控管醫院相關感染鏈。

新冠肺炎 COVID-19 葉彥伯 王惠美

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