六輕離職女員工另1女兒也染疫 5月29日曾到雲林買小吃

雲林縣政府今天公布確診者案10866（台中市）涉足雲林的活動史，其為昨天公布的案10467（台中市）的另一名女兒，足跡包括斗六市2家小吃店，目前掌握地點已清消完畢，縣府持續調查中，如有進一步資料將補充更新於雲林縣政府網站。

案10866為23歲女性，居住台中市清水區，5月19日開始出現咳嗽、發燒、腹瀉、嘔吐、流鼻水、喉嚨痛等症狀。

縣府指出，案10866曾於5月29日上午10點半至11點，開車到斗六市長興冰店及大眾鴨肉羹外帶餐點。

縣府表示，6月3日因母親（案10467）確診，匡列居家隔離並採檢，4日採檢結果陽性，5日確診，目前收治醫院。

縣府提醒，上述個案行經地點及周邊環境皆已完成清消，曾出入附近場所民眾，請進行自我健康監測，6月12日前若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，請通報縣府1999專線安排就醫。

縣府表示，由於確診者足跡是透過疫情調查詢問確診者，由確診者回溯近期活動地點、停留時間等，縣府持續調查更新，詳細足跡可上雲林縣政府網站查詢。

縣長張麗善表示，縣府以確診者疑似感染源分析，顯示家庭群聚占88%為最多，職場群聚、養生館群聚分別占6%。

張麗善呼籲，端午節將至，但現在國內疫情仍非常嚴峻，請民眾忍一時不便，共度疫情難關，避免移動也避免家庭群聚，強調家庭群聚「不探親、不串門、不餐敘、不聚會」4原則，非常時期請透過電話或視訊問候親友，齊力防疫。 雲林縣確診案例大多都是家庭群聚，占比88%，其次職場群聚、養生館群聚分別占6%。記者陳苡葳／翻攝 雲林縣確診案例大多都是家庭群聚或被家人傳染。圖／雲林縣政府提供 雲林縣疫情指揮中心今天公布確診個案10866（台中市）涉足雲林活動史。記者陳苡葳／翻攝

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