台染疫致死率高於全球 專家：多因素造成

新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心今天表示，此波國內疫情致死率略高於全球，因患者以高齡、有潛在慢性病者居多，不能完全對比，目前已加強藥物與疫苗措施，盼降低致死率。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情居高不下，死亡數也不斷攀升。衛福部疾管署統計，截至今天上午9時全球致死率2.16%，但自5月15日雙北疫情警戒升第3級以來，截至今天致死率已達約2.4%。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，過去台灣確診者以年輕人居多，因此致死率非常低，但此波疫情確診者以中高齡族群占比高，且幾乎都有慢性潛伏疾病，造成致死率偏高。

張上淳也提到，疫情高峰過後10至14天傳統上就是死亡高峰階段，須密切觀察；且若出現大量重症病患，醫療承載壓力大，也可能造成疫情高峰後死亡較多。

張上淳強調，死亡較多是多重因素造成，且全球整體疫情涵蓋各年齡層，科學上不能完全比較。

指揮官陳時中表示，將努力讓致死率下降，包含疫苗量足夠時，前線醫護防疫人員接種差不多後，會讓高齡者優先接種，另也採購輕中症用藥，也大量儲備瑞德西韋用於重症醫療，並召開研討會交流照護心得。

張上淳提到，目前緊急採購已通過美國緊急使用授權（EUA）的單株抗體藥物，已證實在前期用藥可降低演變成重症、減少住院，盼未來可用於年長者等高風險群。

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