桃園新增16例本土確診 曾去連鎖賣場及搭客運

桃園市今天新增16例新冠肺炎本土確診個案，橫跨桃園、八德及龜山行政區，相關足跡去過小北百貨、大潤發等賣場，以及龜山黃昏市場，另外也曾經搭乘台北客運920路線。

新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心下午表示，今天國內新增335例本土確定病例，另外校正回歸個案8例，總計343例，其中桃園市有16例。

桃園市政府表示，今天新增的16例本土個案，年齡介於10多歲至80多歲之間，居家隔離人數匡列統計中，桃園市累計確診案例596人，目前居家隔離人數1393人。

市府表示，今天新增的個案中，與確診者接觸者14人，尚在調查中2人，另外也有多起家庭感染。

至於相關足跡，在5月26日到6月4日期間，曾經前往桃園區的新勝元超市、我要吃水果、小北百貨大有店，八德區的大潤發桃園八德店，龜山區的小北百貨桃園龜山店，以及龜山黃昏市場，另外也曾在6月2日到4日期間搭乘台北客運920路線，提醒曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

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