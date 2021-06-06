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本土病例累計破萬 陳時中：7日起不公布校正回歸

中央社 / 台北6日電
指揮官陳時中表示，明天起不再公布校正回歸。圖／中央流行疫情指揮中心提供
指揮官陳時中表示，明天起不再公布校正回歸。圖／中央流行疫情指揮中心提供

指揮中心今天公布，國內新增335例本土新冠肺炎確定病例，及校正回歸本土個案8例，無境外移入，本土病例累計破萬例。指揮官陳時中表示，明天起不再公布校正回歸。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會公布此消息。新增的335例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，為189例男性、146例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月24日至6月5日。

另校正回歸個案8例中，為3例男性、5例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於6月1日至6月2日。

綜上所有本土個案共343例，分布地區以新北市160例最多，其次為苗栗縣75例、台北市64例、桃園市16例、宜蘭縣9例、雲林縣、高雄市、彰化縣及新竹縣各3例，基隆市、台中市及台南市各2例，嘉義市1例。

苗栗縣新增個案數已成為全台第二高，陳時中表示，苗栗縣疫情升溫，是因為電子廠移工群聚，個案數上升較多，值得特別注意，這兩天已展開大規模篩檢，算是及早把案例找出來。

陳時中表示，上述個案中雙北地區以外縣市119例中，107例為已知感染源，7例關聯不明、5例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬1298例確診，分別為1145例境外移入，1萬100例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另28例（新增案10494）移除為空號。確診個案中260例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19 校正回歸

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