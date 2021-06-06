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苗栗群聚暴增75例 確診351、死亡36人

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
6日苗栗新冠肺炎確診數暴增75例。（直播截圖）
6日苗栗新冠肺炎確診數暴增75例。（直播截圖）

中央流行疫情指揮中心6日公布國內共新增本土個案343例，其中8例為校正回歸個案，但死亡案例新增36例，其中苗栗縣確診暴增75例。指揮中心指揮官陳時中說，目前已要求所有外籍移工停工、居家隔離，未來會依防疫計畫有條件降載復工。另外，莫德納疫苗也將在下週配發，日本捐贈的AZ疫苗則預計在15日開放相關人員公費施打。

苗栗移工群聚案

針對苗栗縣電子公司廠房新冠肺炎群聚事件，截至6月5日，第1家電子公司共計182案確診 (24名本國籍、158名外國籍），已匡列接觸者399名；第2家電子公司共計12案確診 (均為外國籍)；第3家電子公司共計12案確診 (2名本國籍、10名外國籍)。

陳時中表示，目前前進指揮所已要求所有外籍移工停止上班、居家隔離，薪資照付；高風險區移工安排入住集中檢疫所；中低風險區就地居家隔離，並進行健康監控。

本國籍員工部分，已針對確診者進行疫調，並匡列接觸者，依規定進行隔離。其餘員工，加強健康監控，且所有確診者皆已完成就醫安置，後續相關場處經工業局、防疫醫師及廠方進行會勘，依防疫計畫有條件降載復工。

7萬劑莫德納下週派發

此外，關於疫苗部分，陳時中說，下週將配發7萬劑莫德納疫苗，供第一類人員（醫療人員）中，風險一、二級的人員施打，並預計在醫療機構中施打；至於日本捐贈的AZ疫苗，目前預計優先提供一、二、三類等直接接觸病毒或防疫上第一線人員，其次為社福照顧系統的長者與照護人員、75歲以上的年長者及洗腎病人等，詳細次序仍待ACIP討論後公布。

關於公費施打疫苗部分，陳時中說，自6月7日起符合公費資格者免費接種，相關的掛號費用、行政費用都由中央吸收，希望增加施打效率，但並不是說開放後就能讓所有公費資格者施打，「施打次序都還在，雙北是第一至三類人員、其餘縣市則是第一類，打完有剩再往下開放。」

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